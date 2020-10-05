Пн, 5.10.2020
Оно уходило влево, в сторону носа парома, в то же время его накрывали волны. Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм
1

Посол Эстонии в США заразился коронавирусом

Джонатан Всевиов

ФОТО: Mihkel Maripuu

Посол Эстонии в США Джонатан Всевиов сообщил, что он заразился коронавирусом, положительный результат на тест был получен на прошлой неделе.

Посол опубликовал новости в своем Twitter. «Нахожусь в самоизоляции, симптомы легкие, чувствую себя лучше», - написал посол Всевиов. Он отметил, что другие работники эстонского посольства прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Вскоре состоится повторное тестирование. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back