Посол Эстонии в США заразился коронавирусом

Посол Эстонии в США Джонатан Всевиов сообщил, что он заразился коронавирусом, положительный результат на тест был получен на прошлой неделе.
Посол опубликовал новости в своем Twitter. «Нахожусь в самоизоляции, симптомы легкие, чувствую себя лучше», - написал посол Всевиов. Он отметил, что другие работники эстонского посольства прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Вскоре состоится повторное тестирование.
Last week, I tested positive for COVID. Have been isolating; symptoms are mild, feeling better now. The whole Embassy team has tested - all negative, will test again soon.— Ambassador Jonatan Vseviov (@vseviov) October 5, 2020