Посол Эстонии в США заразился коронавирусом

Посол опубликовал новости в своем Twitter. «Нахожусь в самоизоляции, симптомы легкие, чувствую себя лучше», - написал посол Всевиов. Он отметил, что другие работники эстонского посольства прошли тест на коронавирус, результаты отрицательные. Вскоре состоится повторное тестирование.