Вт, 6.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд

В Таллинне девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

Скорая помощь. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Eero Vabamaegi

В понедельник днем в Таллинне в результате ДТП пострадала 14-летняя велосипедистка.

Вчера, 5 октября, в 15.16 в Таллинне на перекрестке улиц Майзи и Ару, по предварительным данным, автомобиль Saab, за рулем которого был 47-летний мужчина, столкнулся с 14-летней велосипедисткой, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

Еще один 14-летний велосипедист вчера пострадал в Маарду: он ехал по велосипедной дорожке в парке Келламяэ, затормозил и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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