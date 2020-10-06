В Таллинне девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

Вчера, 5 октября, в 15.16 в Таллинне на перекрестке улиц Майзи и Ару, по предварительным данным, автомобиль Saab, за рулем которого был 47-летний мужчина, столкнулся с 14-летней велосипедисткой, сообщает Департамент полиции и погранохраны.