В Таллинне девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля

В понедельник днем в Таллинне в результате ДТП пострадала 14-летняя велосипедистка.
Вчера, 5 октября, в 15.16 в Таллинне на перекрестке улиц Майзи и Ару, по предварительным данным, автомобиль Saab, за рулем которого был 47-летний мужчина, столкнулся с 14-летней велосипедисткой, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
Еще один 14-летний велосипедист вчера пострадал в Маарду: он ехал по велосипедной дорожке в парке Келламяэ, затормозил и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.