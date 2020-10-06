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В Бишкеке демонстранты штурмовали Белый дом и здание госкомитета нац. безопасности во время протеста против результатов парламентских выборов. После нескольких часов столкновений между милицией и демонстрантами на главной площади страны в Кыргызстане, митингующие одержали вверх.

Тем временем оппозиционные политические партии намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

Выборы в парламент состоялись в воскресенье, но результаты отказались принимать 12 из 16 участвовавших партий. Лидеры партий объединились в оппозиционном блоке и начали мирный митинг, который перерос в штурм Белого дома.

Демонстрантам удалось открыть одни из ворот в здание администрации президента и парламента и прорваться внутрь здания ночью. Правоохранительные органы не препятствовали этому. Белый дом был пуст.

Ранее днем силовики разогнали демонстрантов с площади, использовав светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, после того как несколько человек попытались перелезть через забор Белого дома.

Но несколькими часами позже митингующие вернулись в еще большем количестве взяли вверх. Они отобрали и сожгли несколько машин МВД и напали на четыре машины скорой помощи. Об этом написал заведующий главы скорой помощи Егор Борисов.

Освобождение заключенных

Часть митингующих направилась к зданию ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности) и освободила заключенного экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.

Все эти чиновники были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.

Как сообщает с места событий корреспондент Интерфакса, демонстранты протаранили грузовиками ворота здания ГКНБ и ворвались на территорию спецслужбы.

Милиция практически не оказывала участникам штурма какого-либо сопротивления, сотрудники вышли с поднятыми руками из здания, сообщая, что "они вместе с народом".

Кроме того, из под заключения был освобожден и Садыр Жапаров, бывший депутат парламента, ранее осужденный за захват заложника во время акции протеста в Караколе с требованиями от властей решить вопрос золотодобывающей шахты "Кумтора" с учетом интересов местных жителей и увеличить долю КР в проекте до 70 процентов.

Под утро в Белом доме начался пожар в кабинетах на нескольких этажах. Он был потушен силами пожарных и участников протестов.

Тем временем оппозиционные политические партии намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

Протесты в Бишкеке

По данным Минздрава, уже как минимум 120 человек пострадали в результате столкновений. Один из них - депутат оппозиционной партии Жанар Акаев, он был ранен в ногу.

Сотрудники силовых органов пустили в ход светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули после того, как несколько митингующих попытались прорваться через ворота Белого дома - здания администрации президента и парламента страны.

По сообщениям информационных агентств, несколько тысяч демонстрантов вытеснили с площади Ала-Тоо, где проходил оппозиционный митинг, однако они пытаются туда вернуться. В ответ на применение спецсредств некоторые митингующие забрасывают милицию камнями. Поступают сообщения, что демонстранты возводят в Бишкеке баррикады.

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило Интерфаксу, что во время столкновений пострадали более 100 человек. Корреспондент этого агентства передает, что демонстранты сожгли патрульную машину МВД, стычки продолжаются в разных частях Бишкека.

"В глаза попал слезоточивый газ. Это просто невыносимая боль, оказывается, ребята, вообще невозможно терпеть, - говорит Эрбол - один из участников митинга. - Сейчас они приближаются, но мы будем стоять до конца".

Оппозиция утверждает, что результаты голосования были фальсифицированы.

Столкновения в Бишкеке Reuters Милиция в Бишкеке применила водометы

Согласно заявлениям Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии. Три из них, как говорят местные политологи, тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Кыргызстане Томас Бозеруп заявил, что выборы "в целом были хорошо организованы", однако отметил, что обвинения в покупке голосов "вызывают серьезные опасения".

Президент встретится с партиями

Во время встречи с Бозерупом президент Жээнбеков заявил, что во время выборов все партии получили равные условия для агитации, однако признал, что подкуп избирателей действительно был проблемой.

Акция протеста в Бишкеке BBC

"Для искоренения данного негативного явления необходимо улучшить экономическое состояние населения, - цитирует президента его пресс-служба. - Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью". По последним официальным данным за 2018 год, 1,6 млн кыргызстанцев живут за чертой бедности - это почти 27% населения (для сравнения, в России - 13%).

Пресс-служба президента также сообщила, что Жээнбеков во вторник встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах.

Организаторы акции протеста заявили, что попытку штурма Белого дома предприняли провокаторы.

Один из оппозиционеров - лидер партии "Ата-Мекен" Жанар Акаев - во время митинга получил ранение в ногу. "Мы не уйдем, бросив людей. Будем стоять до конца! Повторное голосование должно быть! Клановая система и такой парламент пусть уходят. Люди не расходитесь, мы встанем впереди", - говорил кандидат в депутаты несколькими часами ранее.

"Я не ожидал, что столько народу соберется. Вчера были не выборы, а просто спектакль и, кажется, такой беспредел людям просто надоел, - говорит Айбек, один из демонстрантов. - После оглашения результатов я просто не смог спокойно сидеть дома".

Кто прошел в парламент?

За 120 депутатских мандатов в однопалатном законодательном органе Кыргызстана боролись почти 2 тыс. человек, 107 из них - депутаты нынешнего (шестого) созыва.

После объявления предварительных результатов главы проигравших партий объединились в оппозиционный блок и призвали своих сторонников выйти на митинги в Бишкеке, Оше (второй по величине город страны) и Нарыне (на западе Кыргызстана). Только в столице, согласно разным оценкам, собрались около 7-10 тыс. демонстрантов. Митинги также прошли в городах Талас и Каракол.

По данным Центризбиркома, больше всего голосов, 24%, получила партия "Биримдик" (Единство), в состав которой входят многие приближенные президента Жээнбекова, в том числе его брат.

В списке еще одной партии - "Мекеним Кыргызстан" (Моя родина - Кыргызстан), набравшей 23% голосов, - есть брат бывшего заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.

Он фигурировал в масштабном международном расследовании о выводе из страны 700 млн долларов и коррупции на таможне.

В составе третьей партии "Кыргызстан" - бывший спикер парламента (подавший в отставку перед выборами) Дастан Джумабеков. С его именем был связан скандал во время агитационной кампании, поскольку политик подарил одной из рожениц 50 тыс. сомов (около 600 долларов) к рождению сына - и был обвинен в подкупе избирателей.

Проблемы властей из-за коронавируса

Седьмые парламентские выборы в Кыргызстане состоялись примерно через 10 лет после того, как страна перешла на частично парламентскую систему правления.

Подсчет голосов на парламентских выборах Reuters

Реформа власти произошла после революции 7 апреля 2010 года, когда во время антиправительственных митингов, по официальным данным, погибли 87 человек и более полутора тысяч были ранены. Тогдашний президент Курманбек Бакиев в результате штурма Белого дома был вынужден покинуть страну, а правительство сложило полномочия.

Избранный после этих событий президент Алмазбек Атамбаев в 2019 году был лишен политической неприкосновенности и сейчас находится в СИЗО по обвинению в коррупции, узурпации власти и других тяжких преступлениях.

Его преемник Сооронбай Жээнбеков, избранный президентом в 2017 году, известен сдержанным политическим стилем: он слишком часто делает заявления по политическим и экономическим проблемам страны.

На фоне пандемии Сovid-19 в Кыргызстане, достигшей пика в июле этого года, популярность президента снизилась. Гражданские активисты часто обвиняли его правительство в бездействии, некоторые даже призывали объявить президенту импичмент. В стране был зафиксирован один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире, а карантин срезал пятую часть бюджета.

В парламентских выборах участвовали чуть более 56% из 3,5 миллионов избирателей страны. Всего в Кыргызстане проживает 6 млн человек, около одного миллиона из них работают и живут в России.