Вечеринка чуть не закончилась трагедией: подростка нашли без сознания в канаве

Полиция на своей странице в Facebook поделилась инцидентом, который начался в пятницу поздно вечером в Вильяндимаа со звонка в Центр тревоги обеспокоенной матери. Ее ребенок покинул компанию молодых людей и никто не знал, где он мог быть. Полиция не раскрывает о каком именно населенном пункте уезда идет речь.

В то время, когда патруль уже ехал на место происшествия, поступила информация, что пропавший несовершеннолетний ранее употреблял алкоголь. Место для него было незнакомым, а поблизости находился водоем.

Родители безрезультатно пытались дозвониться на телефон ребенка и пропавшего друга стали искать участники вечеринки. Но ни у кого не было даже предположения, куда он мог направиться.

Позиционирование телефона помогло определить полиции местонахождения подростка и спустя 45 минут после звонка матери в Центр тревоги его нашли спящим в канаве. Он дышал, но был без сознания и не реагировал на попытки его разбудить. Скорая помощь доставила его в больницу.

К понедельнику стало известно, что эта история со счастливым концом. Молодежный полицейский побеседовал по телефону с матерью подростка и узнал, что с ним все в порядке. По словам полиции, он был перепуган из-за случившегося, но здоров.

«Это был ужасный опыт, но, к счастью, сейчас у нас все хорошо», - передает полиция слова матери.