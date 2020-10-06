Вечеринка чуть не закончилась трагедией: подростка нашли в канаве без сознания

В пятницу вечером покинувшего вечеринку пьяного подростка почти час искали полицейские, его друзья и близкие, пока не нашли спящим в канаве. Он был жив, но без сознания и не реагировал на попытки его разбудить. Скорая помощь доставила его в больницу, пишет Sakala.
Полиция на своей странице в Facebook рассказала о том, как в пятницу поздно вечером в Вильяндимаа в Центр тревоги позвонила обеспокоенная мать. Ее ребенок ушел с вечеринки, и никто не знал, где он. Полиция не сообщает, о каком именно населенном пункте уезда идет речь.
В то время, когда патруль уже ехал на место происшествия, поступила информация, что пропавший несовершеннолетний употреблял алкоголь. Место для него было незнакомым, а поблизости находился водоем.
Родители безрезультатно пытались дозвониться на телефон ребенка, пропавшего друга стали искать участники вечеринки. Но ни у кого не было даже предположения, куда он мог направиться.
Позиционирование телефона помогло определить полиции местонахождения подростка, и спустя 45 минут после звонка матери в Центр тревоги его нашли спящим в канаве. Он дышал, но был без сознания и не реагировал на попытки его разбудить. Скорая помощь доставила его в больницу.
К понедельнику стало известно, что это история со счастливым концом. Молодежный полицейский побеседовал по телефону с матерью подростка и узнал, что с ним все в порядке. По словам полиции, он был испуган из-за случившегося, но здоров.
«Это был ужасный опыт, но, к счастью, сейчас у нас все хорошо», - передает полиция слова матери. По ее словам, ребенка надо учить быть честным. У нее с сыном был договор, что с вечеринки он будет каждый час давать о себе знать. «Я верила ему и думала, что он не употребляет алкоголь, поскольку раньше он этого не делал, - сказала мать. - К счастью, его исчезновение быстро обнаружили и нашли контакты, как связаться с близкими».