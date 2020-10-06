Латвия стала лидером Европы по темпам распространения Covid-19

За две недели Латвия из страны с самым низким уровнем заражения коронавирусом превратилась в государство, где Covid-19 распространяется быстрее всего в Европе.
"Если сравнивать ситуацию с другими странами Европы, то мы лидеры по приросту инфицированных: +172% за две недели! Рост в Европе в целом составил 14%", - сказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков, слова которого во вторник передает портал rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
"Заражение происходит в рабочих коллективах, выявляют вспышки и в учебных заведениях. Болеют более молодые люди, но также у нас есть пациенты в возрасте 40-45 лет", - сказала министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.