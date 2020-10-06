Латвия стала лидером Европы по темпам распространения Covid-19

"Если сравнивать ситуацию с другими странами Европы, то мы лидеры по приросту инфицированных: +172% за две недели! Рост в Европе в целом составил 14%", - сказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков, слова которого во вторник передает портал rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.