Жесть и огурцы - грустный спектакль

В 1896 году, когда была закончена пьеса «Дядя Ваня», англичане уже изобрели промышленный способ изготовления гофрированных жестяных консервных банок для нужд армии. Это новшество принципиально решило проблему продовольственного снабжения воюющего контингента. И именно в такие банки весь спектакль закатывают огурцы трудолюбивый и несчастный Ваня (Симо Андре Кадасту), Соня (Кристийн Ряэгель) и экономка (Анника Рохтвяли).

Они работают на неком продовольственном складе фермы, напоминающем бункер; крохотное оконце под потолком распахнуто в хлев, откуда доносится то мычание коровы, то хрюканье свиньи. Есть ли за пределами этого склада-бункера какая-то жизнь – трудно сказать, поэтому выкрик Вани о том, что он мог бы стать Достоевским или Шопенгауэром (да кто они такие? кому здесь известны эти странные и лишние имена, здесь, где заготовляют огурцы и другие соленья?!), живи он разумно и правильно, кажется проявлением явного помешательства, впрочем, как и просьба профессора Серебрякова (Райн Саммул), обращенная к жене, – найти томик Батюшкова (Елена – Сандра Уусберг). Дважды просит он Батюшкова, в спектакле использованы и стихи поэта, но какого черта здесь нужен Батюшков? Полубезумной представляется и забота доктора Астрова (Каспар Вельберг) о лесах, о деградации флоры и фауны в этом краю.

Пьеса Чехова написана о бездарном профессоре Серебрякове, исследующем искусство, в котором он ничего не смыслит, и о несчастных людях, обслуживающих этого научного трутня своей изнурительной и бесконечной работой. Но я ни разу не видела спектакля, в котором эта изнурительная работа была бы не привычным символом (актеры обычно склоняются над грудой бумаг и щелкают костяшками счетов), а реальным трудом – однообразным, скучным, тягостным, конвейерным, лишенным проблеска одухотворенности. И именно сейчас, когда каждый из нас заперт в своем крохотном пространстве безопасности, эту грустную и бессмысленную работу показал спектакль знаменитого латвийского режиссера Мары Кимеле и удивительного латвийского же сценографа Рейниса Суханова, назвавших спектакль просто «Ваня».

Можно сказать, что действие спектакля перенесено в наши дни, но можно и не говорить этого. Просто люди Чехова (как большинство людей в любые времена) заточены в тюрьму своего беспросветного существования, помещены в дурную бесконечность. Они все делают совсем не то, что хотят! Они хотят есть, но вечно ходят голодные, они отказываются выпить, но напиваются, они жаждут любви, но не умеют ее обретать (блистательна сцена между Ваней и Еленой, когда они оказываются на крохотном пространстве полудиванчика; Ване ничего не стоит хотя бы прикоснуться к любимой женщине, объясняясь ей в своих чувствах, но он умудряется так сложить и вывихнуть свое тело, сделать жест столь недоразвитым, что соприкосновение становится невозможным).