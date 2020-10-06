У жителей Эстонии в сентябре пользовались популярностью четыре марки автомобилей

В сентябре этого года Департамент шоссейных дорог Эстонии зарегистрировал 1734 новых легковых автомобиля, на 2,4 процента меньше, чем в сентябре прошлого года.
Из зарегистрированных в сентябре 3730 автомобилей 46 процентов были новыми. В свою очередь, общее число зарегистрированных машин в сентябре этого года было на 4,3% меньше прошлогоднего, передала BNS пресс-служба департамента.
Популярнее всего среди зарегистрированных в августе новых легковых автомобилей были Toyota (239), Škoda (237), Renault (207) и Peugeot (133).
Наряду с легковыми автомобилями департамент в августе впервые зарегистрировал 338 новых грузовиков, 24 автобуса, 533 прицепа, 51 мотоцикл, 35 мопедов, 95 тракторов, 13 тракторных прицепов, 10 самоходных машин и 76 маломерных судов.