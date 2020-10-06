На улице Палласти появилась масштабная суперграфика

«Современные художники создают на фасадах жилых домов настоящие шедевры. Людям хочется добавить красок в серые спальные районы, поэтому уличное искусство и суперграфика все активнее входит в культуру Ласнамяэ и захватывают уличное пространство городской среды», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Огромный рисунок «Песочные часы» был создан на торцевой стене пятиэтажного жилого дома по эскизу Андреаса Луйгаса из фирмы Finostilo OÜ, которая и выиграла проведенный городом конкурс суперграфики. На превращение фасада дома в произведение искусства ушло четыре недели. Стоимость росписи, включая материалы и прочие расходы, составила примерно 18 000 евро.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства уже пятый год подряд в столице проходят работы по украшению фасадов многоквартирных домов суперграфическими картинами. Первый такой рисунок «Пастух голубей» был создан на стене жилого дома в районе Ласнамяэ в 2016 году по адресу ул. Кивила, 3а. Год спустя, на торце дома Кивила, 46 появилась гигантская графика «Спорт» с изображением мальчика, проделывающего трюк на камне Линды, а сегодня завершились роботы по созданию суперграфики «Песочные часы», которая теперь украшает дом на улице Палласти, 34б.