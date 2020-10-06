Вт, 6.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд
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Kalev Spa хочет получить госкредит на 12 млн евро: судьба 50-метрового бассейна под вопросом

Реконстрованный Kalev Spa.

ФОТО: Raul Mee / Postimees

Администрация расположенного в Таллинне Kalev Spa рассчитывает получить льготный кредит из госфонда KredEx на сумму в 12 млн евро: деньги требуются на рефинансирование ссуды, несколько лет назад взятой на масштабную реконструкцию водного центра, говорится в письме, которое компания накануне отправила министру культуры с надеждой на его последующее обсуждение в правительстве. 

В связи с вызванными коронавирусом трудностями предприятие хочет сократить текущий ежемесячный платеж по кредиту и разработать более устойчивый финансовый план, передает Rus.ERR.

Совет компании считает, что водный центр Kalev Spa, известный своим 50-метровым бассейном, в котором более полувека тренируются как любители, так и профессионалы, является объектом государственного значения.

«В соседней Финляндии водные центры и бассейны имеют государственную дотацию, потому что без нее управлять таким объектом сложно, а то и невозможно», - сетуют представители Kalev Spa.

В предприятии не исключили, что на фоне сокращения доходов бассейн придется закрыть.

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