Kalev Spa хочет получить госкредит на 12 млн евро: судьба 50-метрового бассейна под вопросом

Администрация расположенного в Таллинне Kalev Spa рассчитывает получить льготный кредит из госфонда KredEx на сумму в 12 млн евро: деньги требуются на рефинансирование ссуды, несколько лет назад взятой на масштабную реконструкцию водного центра, говорится в письме, которое компания накануне отправила министру культуры с надеждой на его последующее обсуждение в правительстве.
В связи с вызванными коронавирусом трудностями предприятие хочет сократить текущий ежемесячный платеж по кредиту и разработать более устойчивый финансовый план, передает Rus.ERR.
Совет компании считает, что водный центр Kalev Spa, известный своим 50-метровым бассейном, в котором более полувека тренируются как любители, так и профессионалы, является объектом государственного значения.
«В соседней Финляндии водные центры и бассейны имеют государственную дотацию, потому что без нее управлять таким объектом сложно, а то и невозможно», - сетуют представители Kalev Spa.
В предприятии не исключили, что на фоне сокращения доходов бассейн придется закрыть.