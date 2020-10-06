Kalev Spa хочет получить госкредит на 12 млн евро: судьба 50-метрового бассейна под вопросом

Администрация расположенного в Таллинне Kalev Spa рассчитывает получить льготный кредит из госфонда KredEx на сумму в 12 млн евро: деньги требуются на рефинансирование ссуды, несколько лет назад взятой на масштабную реконструкцию водного центра, говорится в письме, которое компания накануне отправила министру культуры с надеждой на его последующее обсуждение в правительстве.