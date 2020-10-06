Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу и приземлились во дворах частных домов

Во дворе, в котором после столкновения приземлился электрический автомобиль Mitsubishi, жительница дома как раз занималась осенними работами и убирала листья. «Спокойно сгребала листья, когда увидела, что автомобиль едет в сторону забора», - рассказывает дама. Она надеется, что расходы на восстановление забора покроет страховка дома.

ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сидевшую за рулем Mitsubishi 54-летнюю женщину доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

А черный Peugeot приземлился во дворе дома напротив. Хозяйке дома Кетти Кяэсель сразу после срабатывания сирены позвонили с сообщением: «У вас во дворе какой-то автомобиль».

«На всей улице Пихтла у меня, видимо, самое лучшее место, чтобы въехать во двор, поскольку у меня нет ни одного забора, только туи», - говорит Кяэсель, добавив, что все-таки передняя часть Peugeot серьезно пострадала, хотя и машина не врезалась в яблоню.

Она отметила, что две пострадавшие туи не большая потеря, самое главное, что люди остались здоровы и никто серьезных травм не получил.