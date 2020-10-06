Вт, 6.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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У собственников недвижимости появилась возможность легко освободиться от прописанных

Многоквартирный дом.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

У собственников недвижимости появилась возможность при помощи новой услуги электронного регистра населения узнать, кто зарегистрирован на их жилплощади, и, в случае необходимости, освободиться от прописанных, передает ERR.

«В электронном регистре народонаселения появилась новая услуга: собственник недвижимости может посмотреть, кто зарегистрирован на его жилплощади, - сказала в утренней радиопередаче Vikerraadio Энель Пунгас из отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел. - До сих пор этот вопрос приходилось решать через местное самоуправление».

«Если выяснится, что по адресу зарегистрированы люди, которые на самом деле там не живут, собственник недвижимости может и должен их выписать. Это будет способствовать тому, чтобы они привели свои данные в порядок», - объяснила Пунгас.  

Если у человека два места жительства, у него есть возможность выбрать и дополнительный адрес.

При этом в регистре населения насчитывается несколько десятков тысяч людей без прописки.

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