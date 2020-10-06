ФСБ: военный и его брат задержаны в России по подозрению в передаче Эстонии гостайны

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», - сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.