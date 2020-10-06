Вт, 6.10.2020
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Виктор Васильев
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  • ФСБ: военный и его брат задержаны в России по подозрению в передаче Эстонии гостайны
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ФСБ: военный и его брат задержаны в России по подозрению в передаче Эстонии гостайны

Здание ФСБ в Москве.

ФОТО: AFP / Scanpix

ФСБ задержало российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», - сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена").

В отношении военнослужащего и его родственника, добавили в ЦОС, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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