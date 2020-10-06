Пристроили! ⟩ В Пярнумаа недорого продается оригинальная база отдыха

Всего в девяти километрах от города Пярну, рядом с шоссе Пярну-Икла, продается необычная база отдыха, которая находится внутри старой церкви, пишет Kodustiil.
Церковь, основанная Вильгельмом Райнхольдом Шталем фон Гольштейном, членом совета Ливонского ордена, была завершена в 1880 году. Теперь здание с каменными стенами используется как гостевой дом. К торцам церкви сделаны деревянные пристройки, выкрашенные в красивый терракотовый цвет.
Главное здание сохранилось в относительно приличном состоянии, чего нельзя сказать о десяти домиках на территории. Они амортизированы и нуждаются в ремонте или замене. Здание церкви находится под охраной как памятник старины. Охранная зона распространяется на пятьдесят метров от внешних стен церкви.
Площадь главного здания 387,4 м2, площадь участка - 13 142 м2. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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