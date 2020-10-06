Незаконно ввезенные в Эстонию отходы отправлены обратно в Финляндию

Об этом BNS сообщили в Харьюском бюро Инспекции окружающей среды, напомнив, что в конце августа на территории Таллиннского порта инспекторы охраны окружающей среды обнаружили прибывший на пароме из Финляндии грузовик, в прицепе которого было 5,5 тонны пластиковых отходов.

Как пояснил заведующий Харьюским бюро инспекции Тармо Техва, в путевом листе отходы были декларированы как груз, который предназначался для расположенного в Маарду предприятия. Однако отходы — это специфический груз, для доставки которого в Эстонию не были оформлены требуемые документы.

Кроме того, у финского предприятия, продавшего отходы, у фирмы-перевозчика и у принимающего отходы предприятия не было полномочий для работы с отходами.

«Поскольку у поставщиков отходов не было необходимой документации на груз, мы связались с компетентным учреждением в Финляндии и договорились, что отходы будут возвращены в Финляндию», - пояснила главный специалист бюро по обработке отходов департамента окружающей среды Катрин Кааре.

Инспекция возбудила производство по выяснению обстоятельств незаконного ввоза отходов в Эстонию и выписала эстонскому предприятию, доставившему его в страну, предупредительный штраф в размере 1000 евро.

Финским предприятием, выступившим посредником в доставке отходов в Эстонию, занимаются финские власти.