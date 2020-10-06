Вам скоро надо менять документы? Полиция призывает всех жителей Эстонии воспользоваться онлайн-услугой

Повторные удостоверяющие личность документы для взрослых граждан Эстонии, а также людей без гражданства и иностранных граждан, проживающих в Эстонии на основании вида на жительство, а также первичные документы для детей можно безопасно, быстро и удобно оформить дома на сайте бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны. Там же можно подать и ходатайство о регистрации кратковременной работы иностранца. Бюро самообслуживания работает на эстонском, русском и английском языках.

Клиент может зайти в бюро самообслуживания с помощью mobiil-ID, Smart-ID или интернет-банка. Большая часть анкеты уже заполнена, остается только проверить свои данные, выбрать бюро для получения готового документа и прикрепить фотографию, которая должна быть сделана в течение последних шести месяцев. Для подачи ходатайства о карте вида на жительство необходимы отпечатки пальцев. Если в базе данных Департамента полиции и погранохраны есть ваши отпечатки, которые были сделаны в течение последних шести лет, то можно подавать ходатайство.

Полиция напоминает, что обязательным документом являются ID-карта или карта вида на жительство. "Если истек срок действия вашего паспорта и вы не планируете никаких поездок, для которых он необходим, то спешки с оформлением нового паспорта нет, – говорит руководитель кризисного штаба Идаской префектуры Эрго Соосаар. – Но особенно внимательно следить за сроком действия карты вида на жительство должны иностранцы, проживающие в Эстонии на основании срочного вида на жительство. Советуем подать ходатайство о новой карте заранее, так как в случае окончания срока действия карты вам придется ходатайствовать и о новом виде на жительство, что можно сделать только на месте в бюро обслуживания и только в заранее забронированное время".

За 90 дней до истечения срока действия документа Департамент полиции и погранохраны высылает на адрес клиента в среде @eesti.ee оповещение. "Чтобы заметить это оповещение вовремя, советуем перенаправить письма с @eesti.ee на тот адрес электронной почты, которым вы пользуетесь регулярно. На свою э-почту можно перевести и адреса @eesti.ee своих несовершеннолетних детей или пожилых родственников, – советует Соосаар. – Оповещение о готовом документе мы высылаем на тот адрес электронный почты, который вы указываете в анкете при оформлении документа. В таком случае вам не надо куда-либо звонить или приходить на место, чтобы узнать, готов ли документ".

Соосаар подчеркнул, что Департамент полиции и погранохраны постоянно следит за чистотой помещений и техники в бюро обслуживания, чтобы защитить и клиентов, и сотрудников. "Hо сейчас чем меньше вы будете находиться в общественном месте, тем безопаснее", – добавил он.

При самостоятельном оформлении документа через интернет клиенту потребуется прийти на место в бюро только для получения документа. "Советуем забронировать для этого время заранее, таким образом вы сведете время пребывания в закрытом общественном помещении к минимуму", – добавил старший комиссар полиции Эрго Соосаар.

Забронировать время посещения бюро обслуживания можно на сайте полиции.

Напомним, что по решению кризисного штаба Идаской префектуры с понедельника, 5 октября, при посещении бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Йыхви и Нарве требуется носить защитные маски.