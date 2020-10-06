Менеджер американских знаменитостей судится с эстонской криптовалютной фирмой

Руководитель Lightstreams Майкл Пол Смоленски не ответил на это письмо. Адвокат истца Катрин Сарап также не ответила на запрос.

Интересно здесь то, что Хэппи Дэвид Уолтерс - очень известное имя в музыкальном мире: он создал такие компании, как Catalyst Sports & Media и Immortal Records. На протяжении многих лет он представлял со своими компаниями таких исполнителей, как Cypress Hill, Rage Against the Machine, Wu Tang Clan и Thirty Seconds to Mars.

Пути Уолтерса, известного спортивного агента, и Lightstreams пересеклись в 2018 году довольно быстро: Смоленски зарегистрировал Lightstreams Network в январе 2018 года, и уже к июню того же года Смоленски сумел раскачать лодку Уолтерса, о чем свидетельствует сайт paymentweek.com. В то время портал писал, что Уолтерс приступил к работе в Lightstreams в качестве консультанта.

В пресс-релизе Уолтерс выразил надежду, что технология блокчейн поможет совершить революцию в музыкальной индустрии. В то же время Смоленски обещал, что Lightstreams Network создаст технологию блокчейн, которая упростит обмен контентом.

В настоящее время компания рекламирует себя на своем веб-сайте тем, что способна быстро и дешево запускать приложения на основе Ethereum (вторая по величине криптовалютная платформа - ред.), а также предлагает свой токен для продажи.

Из-за чего пути сторон разошлись, можно будет увидеть в последнем судебном решении, на что потребуется время. Представитель суда Вийвика Сиплан сообщила, что в настоящее время суд рассматривает дело в письменной форме, и решение ожидается 5 февраля 2021 года.

Как идут дела у Lightstreams Network OÜ Компания не публиковала имена фактических бенефициаров в коммерческом регистре, и годовые отчеты представлены фирмой не были. По данным Налогово-таможенного департамента, налогооблагаемый оборот за последние кварталы оставался на уровне около 50 000 евро, а в компании только один сотрудник. Смоленски пишет о себе на Github, что ранее работал в Goldman Sachs в качестве разработчика программного обеспечения, а также в Wespack Bank и Fiserv.