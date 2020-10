Менеджер американских знаменитостей судится с эстонской криптовалютной фирмой

Интересно здесь то, что Хэппи Дэвид Уолтерс - очень известное имя в музыкальном мире: он создал такие компании, как Catalyst Sports & Media и Immortal Records. На протяжении многих лет он представлял со своими компаниями таких исполнителей, как Cypress Hill, Rage Against the Machine, Wu Tang Clan и Thirty Seconds to Mars.