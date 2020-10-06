Менеджер американских знаменитостей судится с эстонской криптовалютной фирмой

В Харьюском уездном суде противостоят друг другу Хэппи Дэвид Уолтерс и зарегистрированная в Эстонии криптокомпания Lightstreams Network OÜ: первый требует от второй уплаты долга. В чем именно заключается история и насколько велика задолженность, адвокат ответчика Марек Херм не захотел говорить, заявив, что не будет комментировать продолжающийся судебный процесс, пишет Postimees.
Руководитель Lightstreams Майкл Пол Смоленски не ответил на это письмо. Адвокат истца Катрин Сарап также не ответила на запрос.
Интересно здесь то, что Хэппи Дэвид Уолтерс - очень известное имя в музыкальном мире: он создал такие компании, как Catalyst Sports & Media и Immortal Records. На протяжении многих лет он представлял со своими компаниями таких исполнителей, как Cypress Hill, Rage Against the Machine, Wu Tang Clan и Thirty Seconds to Mars.
Пути Уолтерса, известного спортивного агента, и Lightstreams пересеклись в 2018 году довольно быстро: Смоленски зарегистрировал Lightstreams Network в январе 2018 года, и уже к июню того же года Смоленски сумел раскачать лодку Уолтерса, о чем свидетельствует сайт paymentweek.com. В то время портал писал, что Уолтерс приступил к работе в Lightstreams в качестве консультанта.
В пресс-релизе Уолтерс выразил надежду, что технология блокчейн поможет совершить революцию в музыкальной индустрии. В то же время Смоленски обещал, что Lightstreams Network создаст технологию блокчейн, которая упростит обмен контентом.
В настоящее время компания рекламирует себя на своем веб-сайте тем, что способна быстро и дешево запускать приложения на основе Ethereum (вторая по величине криптовалютная платформа - ред.), а также предлагает свой токен для продажи.
Из-за чего пути сторон разошлись, можно будет увидеть в последнем судебном решении, на что потребуется время. Представитель суда Вийвика Сиплан сообщила, что в настоящее время суд рассматривает дело в письменной форме, и решение ожидается 5 февраля 2021 года.
Как идут дела у Lightstreams Network OÜ
Компания не публиковала имена фактических бенефициаров в коммерческом регистре, и годовые отчеты представлены фирмой не были. По данным Налогово-таможенного департамента, налогооблагаемый оборот за последние кварталы оставался на уровне около 50 000 евро, а в компании только один сотрудник. Смоленски пишет о себе на Github, что ранее работал в Goldman Sachs в качестве разработчика программного обеспечения, а также в Wespack Bank и Fiserv.
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