Тийна Локк: наши «Темные ночи» - этап чемпионата мира!

- Я уже видела эту картину. Это очень хороший фильм. И надеюсь, что он будет показан на PÖFF.

- В Венеции Кончаловский признался, что удивлен решением жюри: ему казалось, что фильм, снятый на сугубо российскую тему, не будет понят в Европе.

- Знаете, кажется, мы возвращаемся в такое время, когда автору неосторожно откровенно говорить, о чем на самом деле снят фильм. Но фильм великолепен. В том числе с точки зрения того, как он сделан. Кончаловский обращается к эстетике 60-х годов.

- Его две предыдущие работы, «Рай» и «Грех», удивительно личные – и вместе с тем, как они затрагивают зрительскую душу! Чувствуешь себя говорящим наедине с художником!

- «Грех» - высший кинематографический пилотаж, но для западного зрителя такое погружение в глубины человеческой души остается чуждым; он не догадывается, что снимая картину о Микеланджело, режиссер рассказывал о себе, о своем душевном состоянии в то время.

- Мы прочитываем образы этого фильма, видим, насколько в структуре кадра отражен дух Ренессанса, мотивы полотен и скульптур той эпохи, и эти изобразительные решения раскрывают внутренний мир и автора, и его героя, но видят ли это зрители на Западе?

- Там иначе понимают кино. Если фильм о художнике, то пусть будет отражена вся его биография. А это не байопик, это картина о душе Микеланджело. Да и в Эстонии мало кто сейчас понимает, что такое душа.

- В России, впрочем, тоже. Очень много говорится о духовности, о «скрепах», а душа остается в стороне. Но если говорить о гостях… На PÖFF приезжали такие замечательные мастера, как Андрей Кончаловский, Aки Каурисмяки, Иштван Сабо, Марта Месарош, Кшиштоф Занусси, Майя Коморовска, Ежи Штур, Павел Лунгин и другие. Они остались в вашей памяти?

- Разумеется.

- Кто-то особенно запомнился, был особенно близок вашей душе?

- Не стану кого-то выделять. Понимаете, приглашая этих людей, я реализую мечты своей молодости. Потому что творения этих людей формировали мою молодость. Единственное, что я в состоянии сделать для них – это тот или иной реверанс в сторону каждого; приз «За дело всей жизни» или какой-либо иной приз. Но каждый человек так или иначе привязан к своей молодости, и самое малое, что я могу сделать для людей, которые через свои фильмы сделали меня такой, как есть, - это отдать им дань самого глубокого уважения и любви. Выделить кого-то из них я не могу, все они для меня значат очень многое, и вы назвали только несколько имен, таких людей намного больше, кто-то из них уже ушел из этой жизни, но каждый оставил свой след.

- Знаете, все наше с вами поколение обязано им. Помню, как на одном из PÖFF, когда в фокусе был польский кинематограф, показывался фильм молодого польского режиссера Яна Комасы «Город 44», о Варшавском восстании. После фильма у меня в памяти всплыли кадры «Канала» Анджея Вайды, действие которого происходило тогда же, а затем потянулась цепочка – я вспомнил и заново пережил любимые из польских фильмов, по которым составил свое, может быть, не совсем точное, представление о Польше и поляках. Вот то же я чувствую всякий раз, когда смотрю работы старых мастеров, российских и европейских, они касаются самых глубоких струн души, это что-то вроде растянутого во времени катарсиса. Вы испытываете такие же чувства?

Тийна Локк кивнула.

- В этом году программа «В фокусе» посвящена киноискусству Германии?

- Да, молодому германскому кино.

- Значит, картин Райнера Вернера Фассбиндера (1945–1982) мы не увидим?

- Мы откроем фестиваль фильмом Оскара Рёлера “Enfant terrible”, рассказывающем о жизни и творчестве Фассбиндера, а в ходе фестиваля покажем одну из частей мега-проекта Фассбиндера «Берлин, Александерплац».

- Великие мастера прошлого были близки к тайнам человеческой души. Сейчас оптика лучше, воспроизведение цвета лучше, технические возможности неизмеримо выросли, а душа? Куда она подевалась? Да и мысль тоже. Польский поэт, философ и сатирик Станислав Ежи Лец сказал как-то «Раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а теперь вечными перьями – гусиные». Он жил тогда, когда «вечное перо», т.е. авторучка, считалось признаком прогресса. Сейчас есть компьютеры, но суть печального афоризма не меняется.

- Хорошо сказано! Но, может, дело в другом. Мы все привязаны к своей молодости. И эмоции, которые мы когда-то пережили, были настолько сильны, что запомнились навсегда. У нынешних поколений другие кумиры, и, может, они дарят столь же сильные эмоции.