«Достал на уроке амфетамин и на глазах у всех сделал дорожку»

Расположенная в волости Сауэ Деревня надежды – это основанное Мяртом Вяхи и его сыном Эндрю в 2000 году недоходное объединение, целью которого является помощь людям, имеющим алкогольную и наркотическую зависимости. «Прежде всего мы проводим с человеком собеседование. Когда это сделано, смотрим, какая группа могла бы ему больше подойти. У нас есть группы, в которых занимаются разными делами: строительство, кулинария, управление, добровольное спасательное общество. Мы смотрим на человека и пытаемся понять, в чем он силен», - рассказывает исполнительный директор Деревни надежды Райман Кукк о том, как они принимают людей.

Если человек хочет освободиться от зависимости, но не хочет работать, Деревня надежды, скорее всего, ему не подходит: «Мы, конечно, пытаемся выяснить, почему он не хочет работать. За этим могут стоять разные причины: он слишком беспокойный, у него имеются свои страхи». Кукк добавил, что часто уже на стадии интервью он видит, подходит человеку предлагающаяся программа или нет.

«Это не лагерь рабов, где мы гоняем людей кнутом, чтобы они работали больше и дольше. Я помню, как сам сюда пришел. Я был очень ленивый, но именно работа дала мне возможность выкарабкаться и изменить свои привычки», - говорит Кукк. Он и сам – в прошлом зависимый, а теперь работает в Деревне надежды.

"Это не лагерь рабов, в котором мы стоим за спиной у человека и подгоняем, чтобы он работал еще больше и еще дольше", - уверяет исполнительный директор Райман Кукк. ФОТО: Eero Vabamägi

Травмы нужно проговорить

Кроме физической работы занимаются и внутренним оздоровлением. Кукк рассказывает: «У нас есть христианские учебные материалы, которые мы изучаем. Они помогают зависимым понять, что алкоголь и наркотики в действительности сделали с их жизнью. Одним из важнейших обстоятельств является то, что они учатся видеть не то, что они сделали другим, а то, что сделали с ними. Больно ли это? Конечно. Часто человек начинает пить, чтобы забыть о боли, которая живет у них внутри. Боль, которую причин кто-то другой, и которая часто является корнем зависимости. Там могут быть детские травмы, когда ребенок видел, как мать повесилась, или как родители били друг друга. Если человек сможет проговорить эти травмы, это будет освобождением».

Что представляет из себя Деревня надежды? В Деревне надежды действует 10-12-месячная стационарная программа отказа и реабилитации как для мужчин, так и для женщин. Находящиеся там обеспечиваются едой, местом жительства, одеждой, а также психологической и духовной помощью. Программа состоит из учебной работы, домашних заданий, общения, трудотерапии и участия в других, необходимых для жизни деревни работах.

Деревня надежды в цифрах 69 процентов людей, завершивших программу, живут нормальной и полноценной жизнью. Количество людей, говорящих на эстонском и русском языках, в деревне поровну. Больше всего зависимых приходит из Таллинна и Харьюмаа. Самому молодому участнику программы было 19, а самому взрослому – 69 лет.