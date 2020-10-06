«Достал на уроке амфетамин и на глазах у всех сделал дорожку»

Прибыв в Деревню надежды (Lootuse Küla), первым делом я увидела по обеим сторонам дороги людей, с остервенением собирающих клюкву. Тут живут зависимые от алкоголя и наркотиков, которые поняли, что своими силами от зависимости им не избавиться. Проработавшая 17 лет деревня уже протянула руку помощи почти 700 людям. Среди них Артур и Юри, которые согласились рассказать свои истории Postimees.
Расположенная в волости Сауэ Деревня надежды – это основанное Мяртом Вяхи и его сыном Эндрю в 2000 году недоходное объединение, целью которого является помощь людям, имеющим алкогольную и наркотическую зависимости. «Прежде всего мы проводим с человеком собеседование. Когда это сделано, смотрим, какая группа могла бы ему больше подойти. У нас есть группы, в которых занимаются разными делами: строительство, кулинария, управление, добровольное спасательное общество. Мы смотрим на человека и пытаемся понять, в чем он силен», - рассказывает исполнительный директор Деревни надежды Райман Кукк о том, как они принимают людей.
Если человек хочет освободиться от зависимости, но не хочет работать, Деревня надежды, скорее всего, ему не подходит: «Мы, конечно, пытаемся выяснить, почему он не хочет работать. За этим могут стоять разные причины: он слишком беспокойный, у него имеются свои страхи». Кукк добавил, что часто уже на стадии интервью он видит, подходит человеку предлагающаяся программа или нет.
«Это не лагерь рабов, где мы гоняем людей кнутом, чтобы они работали больше и дольше. Я помню, как сам сюда пришел. Я был очень ленивый, но именно работа дала мне возможность выкарабкаться и изменить свои привычки», - говорит Кукк. Он и сам – в прошлом зависимый, а теперь работает в Деревне надежды.
Травмы нужно проговорить
Кроме физической работы занимаются и внутренним оздоровлением. Кукк рассказывает: «У нас есть христианские учебные материалы, которые мы изучаем. Они помогают зависимым понять, что алкоголь и наркотики в действительности сделали с их жизнью. Одним из важнейших обстоятельств является то, что они учатся видеть не то, что они сделали другим, а то, что сделали с ними. Больно ли это? Конечно. Часто человек начинает пить, чтобы забыть о боли, которая живет у них внутри. Боль, которую причин кто-то другой, и которая часто является корнем зависимости. Там могут быть детские травмы, когда ребенок видел, как мать повесилась, или как родители били друг друга. Если человек сможет проговорить эти травмы, это будет освобождением».
Что представляет из себя Деревня надежды?
В Деревне надежды действует 10-12-месячная стационарная программа отказа и реабилитации как для мужчин, так и для женщин. Находящиеся там обеспечиваются едой, местом жительства, одеждой, а также психологической и духовной помощью. Программа состоит из учебной работы, домашних заданий, общения, трудотерапии и участия в других, необходимых для жизни деревни работах.
Деревня надежды в цифрах
69 процентов людей, завершивших программу, живут нормальной и полноценной жизнью. Количество людей, говорящих на эстонском и русском языках, в деревне поровну. Больше всего зависимых приходит из Таллинна и Харьюмаа.
Самому молодому участнику программы было 19, а самому взрослому – 69 лет.
Новый смысл жизни в Деревне надежды нашел бывший член группировки птицефабрики (преступная группировка, которая действовала в Эстонии в 1990-х годах – ред.) Юри Хейнла, который сейчас мечтает о поступлении в Эстонскую художественную академию.
«У меня были неправильные поступки,- начинает свой рассказ Юри. – В моей жизни не обошлось без алкоголя, который завел меня в плохие места. Он принес мне много бед».
56-летний сейчас Юри познакомился с алкоголем в 13 лет: «Свою роль сыграли друзья и знакомые. Быстро начались прогулы в школе и другие плохие дела. Первую судимость я получил за спекуляцию валютой. Менял русские рубли на финские марки, но это тогда серьезно наказывалось. Мне тогда было 18 лет, и когда поймали, сразу поместили в тюрьму для взрослых». Через два года он освободился: «Этого времени хватило, чтобы плохое пристало к молодому мальчишке. Освободился и вернулся к гостинице Виру».
Вскоре Юри уехал в Россию, где начал бизнес на лыжной смазке, которую иногда продавали по цене, завышенной в сто раз. За это его на два года посадили в российскую тюрьму: «Я поклялся, что это было в последний раз».
«Но после освобождения вернулся к старому и снова оказался в тюрьме. Снова думал, что это станет уроком, но снова вернулся в бизнес, и опять пошло-поехало. Был посредником при торговле наркотиков».
В 2012 году Юри, который сам находился в норвежской деревне, пустил ночевать в своей квартире автоугонщиков из Литвы: «Оказалось, что за мной и этой квартирой следили полгода. Я отправился в тюрьму и отсидел четыре года». После освобождения Юри долгое время был бездомным, пока знакомый не разрешил ему недолго пожить в его деревенском доме на юге Эстонии.
«Я договорился с криминальным надзирающим, что раз в неделю буду приходить к нему. У меня не было там работы, и я думал, чем теперь заниматься? Где-то достал дешевый алкоголь и начал его продавать, создал в деревне монополию. Опять попался полиции, и условное наказание обратили в реальное. Все мои дурные поступки всегда были связаны с алкоголем. В какой-то момент, когда я опять сидел в тюрьме, ко мне пришла на свидание дочь и сказала, мол, папа, теперь нужно отправиться в Деревню надежды. Первым делом я подумал, что это за ерунда?»
И, тем не менее, он решил попробовать. На данный момент он пробыл в деревне полтора года: «Сразу из тюрьмы я поехал на Балтийский вокзал, купил кофе и шоколад, сел в поезд и приехал сюда». Это было в марте 2019 года.
Больше всего, по словам Юри, ему приносит радости возможность заниматься хобби: «Мне нравится заниматься искусством, рисовать, делать разные вещи из стекла. Я хочу построить здесь в Деревне надежды маленькое ателье. В следующем году хотел поступить в Художественную академию и учиться искусству стекла и изделий». Радость приносит и 11-месячный внук: «Дочка приезжает и дает подержать его на коленях. Как увижу его, сразу на какое-то время поднимается настроение… Но это не все, нужно идти дальше».
«Глупость, что можно впасть в зависимость»
Свою историю рассказал и 39-летний Артур, который познакомился с алкоголем в седьмом классе. Без особых проблем он закончил основную школу и поступил в Таллиннскую 20-ю среднюю школу, откуда его выгнали через два месяца. С того момента начались мелкие кражи: «Идет какой-нибудь прохожий в парке, вытряхнем его. Нам было просто весело, мы не понимали, насколько все серьезно».
После отчисления из школы не прошло много времени, как в игру вступили наркотики: «Летом я видел, как пару друзей принимают амфетамин, и подумал, что я этого никогда делать не буду. Но прошло два месяца и попробовал. Понравилось».
Сначала наркотики употребляли редко: «Принимали и видели, что ничего не происходит. Подумал, что это глупости, что от этого можно впасть в зависимость».
В следующую осень Артур вновь вернулся в школу, на сей раз в строительную. «Понедельник и вторник были днями практики, там же не нужно было учиться. Со среды до пятницы были обычные дни средней школы. Приходил в школу, пакетик с наркотиком всегда с собой. Во время первого урока доставал его из кармана, делал себе дорожку и вдыхал. Одноклассницы и одноклассники смотрели с такими лицами… Потом шел к врачу, говорил, что плохо. Врач смотрел – ой, горло красное. А оно краснело потому, что если вдыхаешь амфетамин через нос, он попадает и в горло и раздражает его. Врач выписывал мне освобождение на три дня, так происходило до конца полугодия».
Полиция выбивала показания на допросах
Чем дальше шло время, тем больше Артур начинал воровать. Если сначала это делали из развлечения, то позже уже целенаправленно, чтобы получить денег. Артур вспоминает, что однажды он украл у матери золотую цепочку, чтобы отдать долг за наркотики. Отчим пригрозил, что если мать не подаст заявление против сына, то он выставит того из дома. Так Артур получил первую судимость: «К 20 годами сидел трижды. Я пытался молчать на допросах, но это было такое время, когда признания просто выбивали».
Но настоящее падение в пропасть началось тогда, когда Артур познакомился с девушкой, которая тоже употребляла амфетамин: «Встретились и пошли в ласнамяэский подъезд, она достала шприц, растворила амфетамин и укололась. Сначала это меня испугало, но через несколько дней я тоже попробовал. Мне понравилось, так началось падение». В итоге Артур начал колоться по несколько раз в день. Позже, рассказывая об Артуре, Райман скажет, что у того уже не было вен, куда колоть. В какой-то момент Артур понял, что так больше жить нельзя: постоянно из тюрьмы в тюрьму, а наркотики доведут до смерти.
«Я чувствую, насколько Деревня надежды меня изменила. У меня сначала был план оставаться здесь до окончания условного наказания, но, думаю, что останусь дольше. Я начал видеть будущее и мечтать», - говорит он. Спросила у Артура, о чем он мечтает больше всего, он на мгновение задумался: «О своей семье и своем доме. Кто знает, что еще? Это же начало начал».