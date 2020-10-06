Вт, 6.10.2020
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Светлана Скребнева

У собиравшегося в Эстонию на матч футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус

Футбольный мяч.

ФОТО: Marko Saarm

У игрока  Национальной мужской сборной Литвы по футболу Доминикаса Бараускаса выявлен коронавирус, сообщила в понедельник вечером Литовская федерация футбола. 

«Коронавирусом заболел защитник вильнюсского клуба Riteriai Доминикас Бараускас. Игрок изолирован от команды и не примет участие в ближайшем матче», – говорится в сообщении.

Федерация утверждает, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, об этом случае информирована UEFA.

Во вторник литовская сборная летит в Эстонию, где в среду планирует провести контрольные соревнования со сборной этой страны. В Эстонии у игроков будут взяты повторные тесты на коронавирус. 

11 октября в Лиге UEFA Литовская сборная должна играть со сборной Белоруссии, а через три дня – со сборной Албании.

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