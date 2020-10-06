Вт, 6.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство Эстонии предлагает Финляндии и Швеции продолжить расследование крушения парома "Эстония"

Правительство Эстонии предлагает Финляндии и Швеции продолжить расследование крушения парома "Эстония"

KuupÃ¤ev teadmata Pildil parvlaev Estonia sadamas Foto: Ly Menov/Postimees

ФОТО: Ly Menov/Pm/scanpix Baltics

На сегодняшнем заседании кабинета министров правительство решило предложить правительствам Финляндии и Швеции начать в сотрудничестве всех трех стран дальнейшее расследование в отношении парома «Эстония», пишет Postimees.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство считает необходимым продолжить расследование причин гибели парома «Эстония» в связи с новой информацией о ранее не задокументированных повреждениях корпуса.

«Мы хотим как можно скорее продолжить дальнейшие исследования, чтобы получить ответы на все вопросы, которые возникли в связи с новой информацией», - сказал он.

В частности, по его словам, следует исследовать  морское дно в непосредственной близости от места крушения, а также сами останки судна и определить повреждения корпуса, характер их возникновения, временные рамки и возможную связь с затоплением парома.

По словам Ратаса, важно, чтобы дополнительное расследование было независимым, прозрачным и достоверным. По его словам, также важно, чтобы к процессу были привлечены организации, представляющие родственников погибших.

Сегодняшним решением кабинета министров Эстония как государство флага парома «Эстония» просит Финляндию и Швецию назначить своих собственных руководителей проектов для подготовки дальнейших расследований.

В Эстонии подготовку расследования вплоть до назначения руководителя проекта  организует государственная канцелярия вместе с Министерством внутренних дел, Министерством экономики и коммуникаций, Министерством финансов, Министерством иностранных дел и Министерством юстиции.

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