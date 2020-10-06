Правительство Эстонии предлагает Финляндии и Швеции продолжить расследование крушения парома "Эстония"

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство считает необходимым продолжить расследование причин гибели парома «Эстония» в связи с новой информацией о ранее не задокументированных повреждениях корпуса.

«Мы хотим как можно скорее продолжить дальнейшие исследования, чтобы получить ответы на все вопросы, которые возникли в связи с новой информацией», - сказал он.

В частности, по его словам, следует исследовать морское дно в непосредственной близости от места крушения, а также сами останки судна и определить повреждения корпуса, характер их возникновения, временные рамки и возможную связь с затоплением парома.

По словам Ратаса, важно, чтобы дополнительное расследование было независимым, прозрачным и достоверным. По его словам, также важно, чтобы к процессу были привлечены организации, представляющие родственников погибших.

Сегодняшним решением кабинета министров Эстония как государство флага парома «Эстония» просит Финляндию и Швецию назначить своих собственных руководителей проектов для подготовки дальнейших расследований.

В Эстонии подготовку расследования вплоть до назначения руководителя проекта организует государственная канцелярия вместе с Министерством внутренних дел, Министерством экономики и коммуникаций, Министерством финансов, Министерством иностранных дел и Министерством юстиции.