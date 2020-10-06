Галерея ⟩ В новом жилом районе Tiskreoja в детскую и спортивную площадку инвестировано полмиллиона евро

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-девелопера Invego, которая занимается развитием жилого района, он не знает другого проекта в Эстонии, где были бы построены такие спортивные и игровые площадки. «Часто, когда речь идет о спорте и игровых площадках, они остаются только на красивых картинках. Мы хотим, чтобы жители действительно получали их в пользование и гордились своим районом», - сказал Вяхи.