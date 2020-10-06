Галерея ⟩ В новом жилом районе Tiskreoja в детскую и спортивную площадку инвестировано полмиллиона евро

В жилом районе Tiskreoja, расположенном в пригороде Таллинна, оборудованы полноразмерная баскетбольная площадка, а также просторная тренажерная и игровая зоны. В их строительство инвестировано около полумиллиона евро.
По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-девелопера Invego, которая занимается развитием жилого района, он не знает другого проекта в Эстонии, где были бы построены такие спортивные и игровые площадки. «Часто, когда речь идет о спорте и игровых площадках, они остаются только на красивых картинках. Мы хотим, чтобы жители действительно получали их в пользование и гордились своим районом», - сказал Вяхи.
В жилом районе Tiskreoja, расположенном на территории площадью двенадцать гектаров будет более 400 квартир. Рядом с домами запланированы парк, многокилометровые тропы здоровья, скейт-парк, площадки для игр с мячом, большая детская площадка и просторный яблоневый сад. Все многоквартирные трехэтажные дома оснащены лифтами. Межквартирные стены имеют дополнительную звукоизоляцию, а в большинстве квартир есть просторный балкон или терраса.
Развитием жилого района Tiskreoja занимается фирма Invego, строит его NOBE (Nordecon Betoon AS), а архитектурные решения принадлежат PIN Arhitektid.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!