Вт, 6.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

«Да, в тебе есть белка!»: Партия реформ запустила новую кампанию

Плакат Партии реформ на перекрестке Юлемисте.

ФОТО: Мати Леэт

У Партии реформ стартовала кампания, которая призывает вступить в свои ряды тех, кто поддерживает ее политический курс.

«Вместе с народом Эстонии мы построили успешную маленькую страну, которой гордимся. Однако в последнее время мы слышим от наших сторонников, что Эстония движется в неправильном направлении. Безусловно, людей, придерживающихся такого же мнения, намного больше, чем членов нашей партии. Именно поэтому с помощью кампании мы зовем их присоединиться к нам. Выборы в органы местного самоуправления следующей осенью - прекрасная возможность воплотить в жизнь свои идеи на местном уровне, а затем внести свой вклад в положительные изменения и на уровне государственной политики», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

Слоган кампании – «Да, в тебе есть белка!». Белка является символом Партии реформ. Цель кампании - привлечь в политику новых людей, которые смотрят в будущее и поддерживают открытое, прогрессивное мировоззрение.

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