«Да, в тебе есть белка!»: Партия реформ запустила новую кампанию

«Вместе с народом Эстонии мы построили успешную маленькую страну, которой гордимся. Однако в последнее время мы слышим от наших сторонников, что Эстония движется в неправильном направлении. Безусловно, людей, придерживающихся такого же мнения, намного больше, чем членов нашей партии. Именно поэтому с помощью кампании мы зовем их присоединиться к нам. Выборы в органы местного самоуправления следующей осенью - прекрасная возможность воплотить в жизнь свои идеи на местном уровне, а затем внести свой вклад в положительные изменения и на уровне государственной политики», - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.