Инцидент в магазине: вместо дезинфицирующего средства налили средство для прочистки труб?

Выяснилось, что проблема широко распространена в Эстонии и переливание неизвестной жидкости в знакомую бутылку уже несколько месяцев наносит вред репутации одного известного предприятия.

«Сегодня из такой упаковки можно было вместо антисептика продезинфицировать руки средством для прочистки труб. О масленистости и пощипывании рук я сообщила работнику по обслуживанию клиентов и, когда канистры были осмотрены, выспросила о возможности дезинфекции этим рук. На вопрос, о какой жидкости идет речь, получила ответ, что это средство для прочистки труб», - написала Кайре Тсяро на своей странице Facebook и опубликовала фотографию бутылки фирмы AS Chemi-Pharm.

За несколько часов под постом появилось много комментариев, в которых люди делятся аналогичным опытом. На данный момент неизвестно, в каком конкретно продуктовом магазине произошел этот инцидент, Кайре Тсяро не раскрыла Tartu Postimees деталей.

AS Chemi-Pharm производит в Эстонии средства для дезинфекции, в том числе и антисептики, уже более 20 лет. Технический директор предприятия Андрес Олтьер видит причину этого в регулирующем трактовку дезинфицирующих веществ Законе о биоцидах. «С началом пандемии Департамент здоровья ослабил требования к регистрации дезинфицирующих средств и их начали производить компании, не имеющими опыта в производстве таких средств», - пояснил Андрес Олтьер.

По его словам, некоторые из них раньше производили жидкость для розжига или стеклоочистители. В то же время производители начали заполнять дезинфицирующими средствами бутылки для мытья посуды или емкости в виде канистр, поскольку закон не запрещает повторное наполнение упаковки.

Большой ущерб репутации

С новыми производителями возникли проблемы, которые уже несколько месяцев подорывают репутацию Chemi-Pharm. «Мы получали звонки и сигналы о том, что в наших бутылках в нескольких торговых центрах содержится жидкость с неприятным запахом», - сказал Олтьер.

В письме, отправленном в мае в Департамент технического надзора, Олтьер отметил, что работники Chemi-Pharm заметили замену продукта во флаконах с дозатором на нечто, что раздражает кожу и дыхательные пути, вызывает жжение или является липким и имеет неприятный запах. Олтьер обратился и в Департамент здоровья, который отправил письма занимающимся химической промышленностью фирмам, но проблема никуда не исчезла.

Руководитель по коммуникациям Rimi Катрин Батс о таком случаев в их магазине не слышала. «Вот уже несколько лет как мы присоединились к проекту Lean, в рамках которого все должно быть отмечено. У нас есть табличка на всем в подсобных помещениях, будь то мыло, ценник или обычный стол», - сказала Батс.

​Она сказала, что дезинфицирующее средство в магазины заказывает в больших канистрах, поскольку так дешевле и мусора меньше. Пресс-секретарь Selver Риво Вески сказал, что весной в Эстонии была большая путаница со средствами индивидуальной защиты, но сейчас ситуация уже лучше. О тартуском инцидента магазины Selver не в курсе.

По словам Олтьера, тартуский инцидент достоин сожаления. «Несколько месяцев назад к нам также поступила одна жалоба, что человек в спортцентре использовал средство из нашей бутылки и обжег себе руки», - вспомнил он.

Когда начали выяснять обстоятельства случившегося, выяснилось, что пустые бутылки с дозатором туда принесла один работник спа. «Такое может произойти, если у нас один раз покупают товар, а потом заполняют бутылки с нашими этикетками чем-то другим», - говорит Олтьер.

По его словам, одна из возможных причин заключается в том, что ранее магазины закупили на склад дешевого «антисептика» на основе биоэтанола, а теперь он стоит. По словам Олтьера, проблему можно решить только государственными мерами, например, более частыми проверками содержимого емкостей для дезинфекции в торговых центрах.