Обзор ⟩ Ищете квартиру в новостройке? Пять крутых новых жилых комплексов в Таллинне

Таллинн строится, и новые жилые кварталы растут даже во время коронакризиса, как грибы после дождя, пишет Kodustiil. Вот пять особенно интересных проектов, на которые стоит обратить внимание.
Kindrali Majad, или «Генеральские дома», будут построены на улице Сыякооли в новой части уже ставшего популярным квартала Kristiine City. Выбрать можно будет как пятикомнатную квартиру для большой семьи, так и квартиру-студию с отдельным входом на первом этаже.
Жилые дома в зеленом районе отлично подойдут для семей с маленькими детьми или для уставших от городского шума горожан. Планировка и внутреннее оформление квартир в Hõbemetsa гармонично сочетаются с окружающей средой. Дом на Кадака-теэ, 191с будет готов в феврале 2021 года, а дом на Кадака-теэ, 191b - в октябре того же года. Домам присвоен класс энергосбережения B.
Проект, получивший название Klaussoni kommivabrik, находится в Каламая, недалеко от моря, Старого города и Котла культуры. Это светлый и просторный новый жилой комплекс в скандинавском стиле. Реконструкции подвергся ценный для окружающей среды дом из известняка 1904 года постройки и примыкающие к нему дома во внутреннем дворе. Все три здания получили свои названия от имен известных дизайнеров - Аалто, Пантона и Якобсена.
Когда-то вместо этих ярких домов энергетического класса В на улице Яху стояли дома для рабочих, занятых на рыбообработке. Сейчас в этом районе создана романтическую и уютную атмосферу. В стоимость выбранных квартир входит кухонная мебель от производителя Pintsel ли Mobalpa.
В новом жилом районе на краю леса Харку найдутся квартиры для семей любого возраста и состава. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатной квартиры с балконами. Новостройка «Уус-Нымме» находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.