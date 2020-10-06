Обзор ⟩ Ищете квартиру в новостройке? Пять крутых новых жилых комплексов в Таллинне

Дома Kindrali Majad. ФОТО: City24

Kindrali Majad, или «Генеральские дома», будут построены на улице Сыякооли в новой части уже ставшего популярным квартала Kristiine City. Выбрать можно будет как пятикомнатную квартиру для большой семьи, так и квартиру-студию с отдельным входом на первом этаже.

Жилой район Hõbemetsa. ФОТО: City24

Жилые дома в зеленом районе отлично подойдут для семей с маленькими детьми или для уставших от городского шума горожан. Планировка и внутреннее оформление квартир в Hõbemetsa гармонично сочетаются с окружающей средой. Дом на Кадака-теэ, 191с будет готов в феврале 2021 года, а дом на Кадака-теэ, 191b - в октябре того же года. Домам присвоен класс энергосбережения B.

Бывшие заводские корпуса кондитерской фабрики. ФОТО: City24

Проект, получивший название Klaussoni kommivabrik, находится в Каламая, недалеко от моря, Старого города и Котла культуры. Это светлый и просторный новый жилой комплекс в скандинавском стиле. Реконструкции подвергся ценный для окружающей среды дом из известняка 1904 года постройки и примыкающие к нему дома во внутреннем дворе. Все три здания получили свои названия от имен известных дизайнеров - Аалто, Пантона и Якобсена.

Резиденция Mündriku. ФОТО: City24

Когда-то вместо этих ярких домов энергетического класса В на улице Яху стояли дома для рабочих, занятых на рыбообработке. Сейчас в этом районе создана романтическую и уютную атмосферу. В стоимость выбранных квартир входит кухонная мебель от производителя Pintsel ли Mobalpa.

Комплекс Uus-Nõmme. ФОТО: City24

В новом жилом районе на краю леса Харку найдутся квартиры для семей любого возраста и состава. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатной квартиры с балконами. Новостройка «Уус-Нымме» находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.