Вт, 6.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Ищете квартиру в новостройке? Пять крутых новых жилых комплексов в Таллинне

Обзор ⟩ Ищете квартиру в новостройке? Пять крутых новых жилых комплексов в Таллинне

Kindrali majad.

ФОТО: City24

Таллинн строится, и новые жилые кварталы растут даже во время коронакризиса, как грибы после дождя, пишет Kodustiil. Вот пять особенно интересных проектов, на которые стоит обратить внимание.

Дома Kindrali Majad, 83 200 – 256 800 евро

Дома Kindrali Majad.

ФОТО: City24

Kindrali Majad, или «Генеральские дома», будут построены на улице Сыякооли в новой части уже ставшего популярным квартала Kristiine City. Выбрать можно будет как пятикомнатную квартиру для большой семьи, так и квартиру-студию с отдельным входом на первом этаже. 

Жилой район Hõbemetsa, 106 900 – 192 900 евро

Жилой район Hõbemetsa.

ФОТО: City24

Жилые дома в зеленом районе отлично подойдут для семей с маленькими детьми или для уставших от городского шума горожан. Планировка и внутреннее оформление квартир в Hõbemetsa гармонично сочетаются с окружающей средой. Дом на Кадака-теэ, 191с будет готов в феврале 2021 года, а дом на Кадака-теэ, 191b - в октябре того же года. Домам присвоен класс энергосбережения B.

Kондитерская фабрика Kлауссона, 110 900 – 371 900 евро

Бывшие заводские корпуса кондитерской фабрики.

ФОТО: City24

Проект, получивший название Klaussoni kommivabrik, находится в Каламая, недалеко от моря, Старого города и Котла культуры. Это светлый и просторный новый жилой комплекс в скандинавском стиле. Реконструкции подвергся ценный для окружающей среды дом из известняка 1904 года постройки и примыкающие к нему дома во внутреннем дворе. Все три здания получили свои названия от имен известных дизайнеров - Аалто, Пантона и Якобсена.

Резиденция Mündriku, 142 000 – 228 000 евро

Резиденция Mündriku.

ФОТО: City24

Когда-то вместо этих ярких домов энергетического класса В на улице Яху стояли дома для рабочих, занятых на рыбообработке. Сейчас в этом районе создана романтическую и уютную атмосферу. В стоимость выбранных квартир входит кухонная мебель от производителя Pintsel ли Mobalpa.

Uus-Nõmme, 73 900 – 195 900 евро

Комплекс Uus-Nõmme.

ФОТО: City24

В новом жилом районе на краю леса Харку найдутся квартиры для семей любого возраста и состава. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатной квартиры с балконами. Новостройка «Уус-Нымме» находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.

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