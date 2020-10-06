Вопрос жизни и смерти: турфирмы ждут от правительства послаблений на чартеры

Сегодня правительство обсудят, следует ли ослабить ограничения на чартерные рейсы в третьи страны. Для туристических компаний, которым на прошлой неделе пришлось отменить несколько чартерных рейсов из-за ограничений на поездки, послабления - это вопрос жизни и смерти, пишет Postimees.
Хотя правительство значительно упростило правила полетов в страны Европейского Союза, это решение стало неприятным сюрпризом для туристических агентств, занимающихся организацией поездок за пределы Европейского Союза. Больше всего пострадали компании, продающие путевки в Турцию.
По словам директора туристической компании TEZ Tour Татьяны Архиповой, им пришлось отменить девять чартерных рейсов в Турцию, запланированных на октябрь. Каждый рейс должен был обслуживать 220 пассажиров. Критическим местом Архипова назвала плохую коммуникацию в правительстве.
«На одной неделе правительство примет одно решение, на следующей неделе - другое. К сожалению, логика решений остается непонятной для широкой общественности и причастных к сфере туризма. Каждое решение имеет последствия. На сегодня две трети наших сотрудников уволены. Поскольку это, по сути, запрет на предпринимательство, увольнения в сфере туризма продолжатся», - сказала Архипова.
Турфирмы в тупике
Архипова, которая на прошлой неделе направила премьер-министру Юри Ратасу недовольное письмо, заявила, что с марта компания уволила 20 из 30 сотрудников. По словам Архиповой, ослабление ограничений на чартерные рейсы имеет решающее значение для туристического бизнеса.
"Решения правительства и общение остаются непонятными и запутанными. В такие сложные времена особенно важно, чтобы каждое решение подкреплялось анализом и советами экспертов. К мнениям экспертамов в настоящее время не прислушиваются. Туристическая отрасль в Эстонии находится в критическом состоянии, и за этим стоят решения правительства», - сказала исполнительный директор TEZ Tour.
Потеря турецких рейсов создала проблемы и для компании Novatours. Менеджер по маркетингу компании Олев Рийсберг сказал, что они очень рассчитывали на чартерные рейсы.
«Спрос на Турцию был довольно высоким, и это изменение произошло так внезапно, что я и подумать не мог. Для нас это было большим сюрпризом. Сейчас, когда Турция отпала, летать можно только в европейские страны, а именно в Грецию и на Кипр. Это всего шесть процентов от запланированного в прошлом году объема рейсов», - сказал Рийсберг.
Рийсберг выразил убежденность в том, что риск заражения вирусами на чартерных рейсах можно свести к минимуму.
«Главное, чтобы исчезли ограничения для бизнеса. На данный момент это явная чрезмерная реакция. Кроме того, сами страны назначения установили множество ограничений, чтобы поездка в эти места была максимально безопасной», - пояснил Рийсберг.
Решение зависит от ученого совета
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас вчера подтвердил, что рейсы на курорты обсуждаются на сегодняшнем заседании правительства, но министр не стал оглашать варианты смягчения или ужесточения ограничений.
«Я бы не стал торопиться, мы выслушаем специалистов, и после этого будет принято решение. Но Департамент здоровья заявил о своей позиции, согласно которой следует избегать отпуска за пределами Эстонии, эти рекомендации в первую очередь относятся к приближающимся школьным каникулам», - сказал Аас.
Министр добавил, что требование двухнедельной самоизоляции после возвращения из отпуска само по себе является довольно строгим ограничением. «Это определенно такой сдерживающий фактор, из-за которого люди не очень хотят летать», - сказал Аас.
Большую роль в установлении или ослаблении ограничений играет мнение ученого совета при правительстве. Глава совета Ирья Лутсар сказала, что ослабление ограничений на чартерные рейсы возможно, но в этом случае правила карантина нужно продумывать очень тщательно.
«Люди должны очень четко осознавать, что, если они купят отпуск на две недели, то здесь, в Эстонии, они останутся еще на две недели дома на карантине», - сказала Лутсар.
Все люди, прибывающие в Эстонию из стран, по которым нет данных или где процент инфицированных коронавирусом превышает 16, должны оставаться в самоизоляции. Лутсар отметила, что в таких условиях невозможно отправиться в чартерную поездку, например, во время школьных каникул.
«Я понимаю, что учителя организуют гибридное обучение для больных детей, но поездка на каникулы не является чем-то, ради чего учителя должны проводить гибридное обучение», - отметила Лутсар.
200,6
Согласно новому порядку, прямые рейсы разрешены из стран и в страны где число новых инфекций на 100 000 жителей за последние 14 дней не превышает двухкратный средний показатель по ЕС. В пятницу этот показатель составлял 200,6, что означает запрет на полеты в Испанию, Андорру, Францию, Чехию и Нидерланды.
Двухкратное среднее фиксируется по пятницам. Поэтому, если страна Европейского Союза превысит лимит в пятницу, рейсы должны быть отменены уже в субботу. Латвия использует тот же подход.
Прямые рейсы из-за пределов Европейского Союза, то есть в третьи страны, разрешены в Норвегию, Швейцарию и Исландию, а также в страны, внесенные в зеленый список Совета Европейского Союза. В настоящее время в их число входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.