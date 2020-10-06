Вопрос жизни и смерти: турфирмы ждут от правительства послаблений на чартеры

Большую роль в установлении или ослаблении ограничений играет мнение ученого совета при правительстве. Глава совета Ирья Лутсар сказала, что ослабление ограничений на чартерные рейсы возможно, но в этом случае правила карантина нужно продумывать очень тщательно.

«Люди должны очень четко осознавать, что, если они купят отпуск на две недели, то здесь, в Эстонии, они останутся еще на две недели дома на карантине», - сказала Лутсар.

Все люди, прибывающие в Эстонию из стран, по которым нет данных или где процент инфицированных коронавирусом превышает 16, должны оставаться в самоизоляции. Лутсар отметила, что в таких условиях невозможно отправиться в чартерную поездку, например, во время школьных каникул.

«Я понимаю, что учителя организуют гибридное обучение для больных детей, но поездка на каникулы не является чем-то, ради чего учителя должны проводить гибридное обучение», - отметила Лутсар.

200,6

Согласно новому порядку, прямые рейсы разрешены из стран и в страны где число новых инфекций на 100 000 жителей за последние 14 дней не превышает двухкратный средний показатель по ЕС. В пятницу этот показатель составлял 200,6, что означает запрет на полеты в Испанию, Андорру, Францию, Чехию и Нидерланды.

Двухкратное среднее фиксируется по пятницам. Поэтому, если страна Европейского Союза превысит лимит в пятницу, рейсы должны быть отменены уже в субботу. Латвия использует тот же подход.

Прямые рейсы из-за пределов Европейского Союза, то есть в третьи страны, разрешены в Норвегию, Швейцарию и Исландию, а также в страны, внесенные в зеленый список Совета Европейского Союза. В настоящее время в их число входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.