"Весь организм тебе говорит, Алексей, пора прощаться". Навальный дал интервью Юрию Дудю

Отравление Навального

Политик в подробностях вспомнил события, которые произошли 20 августа, когда он находился на борту самолета из Томска в Москву. Он рассказал, что почувствовал себя плохо примерно через 20 минут после начала полета. Он попросил своего секретаря Киру Ярмыш, которая сидела рядом, поговорить с ним, так как он не мог сосредоточиться.

"Неожиданно для себя я поворачиваюсь к бортпроводнику и говорю: "Меня отравили, я сейчас умру". И просто ложусь ему под ноги... И бортпроводник смотрит на меня с легкой ухмылкой, потому что думает "Ну, какой-то ненормальный человек". Наверное, он подумал, что меня отравили томатным соком или макаронами", - поделился воспоминаниями Навальный.

Политик отметил, что больше ничего не помнит с момента, когда начал терять сознание. Он рассказал, что постоянно чувствовал, что скоро умрет.

"Весь организм тебе говорит, Алексей, пора прощаться", - ометил политик.

Встреча с Ангелой Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в берлинской клинике Charite, где он проходил лечение после отравления.

Этим необычным жестом, обставленным как сверхсекретная операция, Меркель подчеркнуть солидарность немецкого правительства с российским оппозиционным политиком.

"Это был не политический разговор. Меня поразило насколько она в курсе подробностей и очень хорошо понимает, что происходит В России...это был частный разговор, ничего там судьбоносного не было", - рассказал политик.

Он также отметил, что Меркель неплохо говорит по-русски.

Политик еще раз заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин:

"Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина".

Алексей Навальный отметил, что пока не знает, когда сможет вернуться в Россию. Он также исключает возможность, что может в Россию не вернуться.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Немецкие врачи нашли в его организме следы яда из группы "Новичок". Помимо этого, следы "Новичка" также были обнаружены на бутылке из номера в томском отеле.

Видео: Интервью Алексея Навального в программе "вДудь"