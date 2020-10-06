В камчатской Авачинской бухте на глубине 10-15 метров мертвы 95 процентов живых организмов.

«Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», - сообщил Усатов, слова которого приводятся на сайте Минприроды Камчатского края. Погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. Исследователей сопровождали специалисты из Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

«Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы воды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налычева, там были зафиксированы темная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных», - рассказал Усатов.

Врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин сообщил, что в правом притоке реки Налычева визуально наблюдаются «некие странности», передает РИА «Новости». «Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», - рассказал он. Материалы отправлены для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, а также в Следственный комитет.

При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения специалисты также обнаружили массовые останки организмов. Исследователи предположили, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали.

Одной из возможных версий происходящего участники экспедиции назвали цветение водорослей: ранее этот процесс приводил к гибели морских животных. Однако нынешний случай отличается массовой гибелью именно придонных животных, в то время как поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии.

Подводный фотограф Александр Коробок, принимавший участие в экспедиции, сообщил, что при погружении в бухте Спасения у него наблюдался ожог слизистой. Он назвал происходящее на Камчатке экологическим бедствием. По его словам, «экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия».

«Да, наблюдаются живые ракообразные. Но у них есть защитный панцирь, которого у других донных обитателей нет. В долгосрочной перспективе, скорее всего, они также погибнут», - констатировал Коробок. Исследователи считают, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут из-за нехватки кормовой базы.

Во всех местах, где побывала экспедиция, взяты пробы, их передадут для исследований в лаборатории во Владивостоке и в Москве. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что о принятии мер можно будет говорить только после того, как будет установлен источник происходящего и характер катастрофы - техногенный или биологический. «Сейчас мы видим последствия, но не понимаем причину», - отметил Солодов.