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Светлана Скребнева
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  • ВОЗ: заразиться коронавирусом могла десятая часть жителей Земли

ВОЗ: заразиться коронавирусом могла десятая часть жителей Земли

WHO Health Emergencies Programme head Michael Ryan attends a press conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, on July 3, 2020 at the WHO headquarters in Geneva. (Photo by Fabrice COFFRINI / POOL / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Порядка 10% населения Земли могли заболеть COVID-19 с начала пандемии, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что эти данные подтверждают позицию ВОЗ о том, что большая часть населения Земли подвержена риску заразиться коронавирусом.

"Согласно имеющимся оценкам, порядка 10% населения мира могли быть заражены этим вирусом. Эти данные разнятся в зависимости от стран, городов и сельской местности, а также среди различных групп", - сказал Райан, выступая на открытии спецсессии исполнительного комитета ВОЗ, посвященной COVID-19.

Райан добавил, что в Африке и в странах на побережье западной части Тихого океана ситуация в данный момент улучшилась, однако кривая заражений вновь растет в северном полушарии и юго-восточной Азии. При этом пандемия не ведет себя динамично, и оказывает разное влияние на страны-члены ВОЗ и регионы.

Со своей стороны генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил о том, что на данный момент COVID-19 заразилось почти 35 миллионов человек и свыше 1 миллиона скончались от заболевания. При этом "реальные данные, безусловно, гораздо выше", отметил глава ВОЗ.

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