ВОЗ: заразиться коронавирусом могла десятая часть жителей Земли

Он подчеркнул, что эти данные подтверждают позицию ВОЗ о том, что большая часть населения Земли подвержена риску заразиться коронавирусом.

"Согласно имеющимся оценкам, порядка 10% населения мира могли быть заражены этим вирусом. Эти данные разнятся в зависимости от стран, городов и сельской местности, а также среди различных групп", - сказал Райан, выступая на открытии спецсессии исполнительного комитета ВОЗ, посвященной COVID-19.

Райан добавил, что в Африке и в странах на побережье западной части Тихого океана ситуация в данный момент улучшилась, однако кривая заражений вновь растет в северном полушарии и юго-восточной Азии. При этом пандемия не ведет себя динамично, и оказывает разное влияние на страны-члены ВОЗ и регионы.