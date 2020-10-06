«Некоторые первый раз слышат, куда пришли». Кто и зачем испытывает на себе российскую вакцину от коронавируса

Из 40 тысяч добровольцев, которые будут участвовать в исследовании «Спутника-V», 30 тысячам дадут две дозы реального препарата, а еще 10 тысячам - плацебо.

Официально исследование длится полгода. Записаться на вакцинацию можно через форму на сайте mos.ru. Составители анкеты интересуются у потенциальных участников о том, успели ли они переболеть COVID-19 (берут только тех, у кого не выработаны специфические антитела) и нет ли у них аллергий или серьезных заболеваний.

Прийти на исследования, которые проводят на базе нескольких московских клиник, можно и с улицы, подтвердили Би-би-си на ресепшне. Один из потенциальных волонтеров на глазах корреспондента рассказывал врачам, что просто увидел указатели во дворе и решил узнать, можно ли привиться от коронавируса.

Зарегистрировавшихся на mos.ru приглашают на обследование через 7-10 дней после подачи заявки. На скрининге желающих осматривают, берут анализы на COVID-19, ВИЧ и наркотики; женщин дополнительно тестируют на беременность. После этого волонтерам разъясняют возможные риски, предлагают подписать информированное согласие и выдают страховой полис.

Тем, кого по итогам анализов приглашают на вакцинацию, рекомендуют скачать на смартфон приложение «электронный дневник добровольца», чтобы сообщать о своем самочувствии. С теми, кто не может или не хочет устанавливать программу, будут общаться по телефону специалисты телемедицинского центра. Вторую дозу препарата вводят через 21 день после первой прививки. Отказаться от участия в исследовании можно в любой момент.

Из любопытства и страха заболеть

О том, что к исследованиям вакцины привлекают бюджетников, писали и другие СМИ - например, «Проект» и «Медуза». Но Би-би-си за последние недели пообщалась и с теми волонтерами, которые решили испытать «Спутник-V» самостоятельно и добровольно: кто-то из страха заболеть, другие - из любопытства

Корреспондент «МБХ медиа» Анастасия Ольшанская рассказала Би-би-си, что опробовать прививку на себе решилась из-за «банального любопытства и жажды приключений».

«Я журналист, постоянно общаюсь с людьми и легко могу заразиться. Вакцина - это как раз возможный способ этого избежать. Еще, скорее всего, напишу чуть позже колонку о своих ощущениях - это тоже как одна из причин», - объясняет она.

Юрист Сергей Манегин говорит Би-би-си, что распространение коронавируса «держало и продолжает держать его в постоянном напряжении», а прививка может дать ему возможность «вернуться к докарантинным временам».

«Нужно постоянно быть настороже: носить перчатку, маски, регулярно обрабатываться антисептиком. Но даже если соблюдать все рекомендации, риск заразиться всё равно есть, поэтому дискомфортно чувствуешь себя в общественном транспорте, в офисе, на массовых мероприятиях», - говорит Сергей. Испытать препарат на себе ему пока не удалось - Сергей успешно прошел скрининг, но заболел перед самой прививкой, и врачи попросили его подождать две недели.