В Эстонии приступил к работе первый уездный веб-констебль

В дополнение к трем работающим сейчас веб-констеблям, в октябре начал работу первый уездный веб-констебль, который будет работать в рамках пилотного проекта до конца января.

"Если пилотный проект окажется эффективным, мы взвесим появление уездных веб-констеблей по всей Эстонии", – сказала капитан полиции бюро превенции и ведения делопроизводств Департамент полиции и погранохраны Кайри Рянк.

По словам Кайри Рянк, цель работы уездного веб-констебля – сделать эффективнее превентивную работу в интернете именно на местном уровне. "Задачей уездного веб-констебля является развитие интернет-безопасности в Пярнумаа с целью превенции разных правонарушений. Веб-констебль будет также играть важную роль в обнаружении проблем, влияющих на безопасность местных жителей, чтобы при необходимости вмешаться и помочь, – добавила Рянк. – Пярнуский веб-констебль, конечно же, будет сотрудничать и другими веб-констеблями".

К работе уездного веб-констебля в Пярнумаа приступила молодежный полицейский Пярнуского отделения полиции Кармен Рауд. Жители Пярнуского уезда могут с ней связаться в Facebook на ее странице либо написать на э-почту karmen.raud@politsei.ee.

Контакты других веб-констеблей: Яна Фролова Facebook: Veebikonstaabel Jana

VK: yana frolova veebikonstaabel

Odnoklassniki: Яна Фролова

Э-почта: jana.frolova@politsei.ee Андеро Сепп Facebook: Veebikonstaabel Andero

Э-почта: andero.sepp@politsei.ee Вилле Ряник Facebook: Veebikonstaabel Ville

Э-почта: ville.ranik@politsei.ee