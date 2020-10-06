Вне дома: в новом таллиннском ресторане Repa угощают, как у бабушки на даче

Знакомьтесь - Repа. Это новый ресторан, принадлежащий компании, владеющей популярным заведением Pelm в T1. Только находится он через дорогу, в конкурирующем торговом центре - Ülemiste.

Расти, Repa, большая-пребольшая!

Как вы думаете, почему такое название для ресторана вполне приемлемо, а, скажем, «Капуста» или «Свекла» вызовут ненужные ассоциации. Скорее всего, из-за детской сказки про репку. В недосягаемом пока для нас Петербурге есть ресторан современной русской кухни The Repa, входящий в знаменитый концерн Ginza. И эта питерская «Репа» закрыта из-за коронавируса, а наша, наоборот, открылась только месяц назад. Две эти репы абсолютно разные, питерская - с претензией на «от кузин», а наша - домашняя-предомашняя.

Зеленый «газончик» на полу, подвешенные на цепях качели, на полках - знакомые всем красные банки в горошек для сыпучих продуктов, которые в советское время с азартом штамповала, кажется, Norma, чемоданы без колесиков - с такими когда-то ездили в дома отдыха, ламповые телевизоры и до боли знакомые автору пишущие машинки...

Что это - дача? «Да, это дача! - подтверждает шеф-повар ресторана Владислав Боровик. - Но не просто дача, а дача интеллигентной бабушки, которая стрижет газон и пользуется компьютером, а пишущая машинка - это воспоминание о ее творческой молодости».

От Корсара до Бокюза

Своим учителем Боровик называет известного эстонского шефа Дмитрия Рооза. Это к нему в «Корсар» Влад пришел после училища и остался на пять лет. Начинал помощником повара, потом стал поваром и дорос до су-шефа. Помогал Дмитрию в финале конкурса Bocuse d'Or в 2017 году в Лионе. «Но захотелось чего-то нового, и когда мой друг Александер Коломар, победив в 2016 году на конкурсе Aasta Kokk, стал шеф-поваром в только что открывшемся ресторане Art Priori, я по его приглашению сменил ставшую привычной кухню "Корсара" на кухню в новом заведении», - говорит Владислав.

Шеф-повар ресторана Repa Владислав Боровик. ФОТО: Repa

Приз самого престижного в Эстонии поварского конкурса - бронзовая рыба. Эта скульптура, завоеванная Коломаром, встретила Владислава в ресторане Art Priori. Через два года он вернул рыбу на то же место, став победителем конкурса Aasta Kokk в 2018 году.

«В Art Priori мы пытались делать пусть не совсем простую, но максимально прозрачную и понятную кухню. Экспериментировали, разумеется, но не случайно лучшим супом Эстонии был назван именно наш борщ. Он был, конечно, сложнее, чем домашний, но это все равно был борщ. И ресторан был совсем не гламурный. У нас не было дресс-кода, турист мог зайти к нам и в шортах!»

А потом пришел коронавирус и перестал заходить турист. «Я был в отпуске, - рассказывает Владислав. - Через день после моего возвращения на работу Art Priori закрылся. И я оказался на кухне... летной базы в Эмари».