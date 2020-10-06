Эстония поддерживает предлагаемые Германией ограничения на передвижение

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония поддерживает критерии, предложенные председательствующей в ЕС Германией - в этом случае ограничения не распространялись бы на страны, в которых кумулятивная заболеваемость коронавирусом ниже 25 на 100 тысяч жителей, а доля положительных тестов не превышает четырех процентов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
"Считаю, что на основе этого предложения правительство Эстонии могло бы продолжить свою работу по данному вопросу. Но важно, чтобы у нас было общее понимание со странами нашего региона. Это нужно с точки зрения как транзита, так и трудовой миграции", - сказал Рейнсалу.
Если бы предлагаемые Германией ограничения действовали в Эстонии, то, по данным на эту неделю, без необходимости сидеть в двухнедельной самоизоляции можно было бы лишь вернувшись из Латвии, Финляндии и с Кипра.