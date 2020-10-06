Эстония поддерживает предлагаемые Германией ограничения на передвижение

"Считаю, что на основе этого предложения правительство Эстонии могло бы продолжить свою работу по данному вопросу. Но важно, чтобы у нас было общее понимание со странами нашего региона. Это нужно с точки зрения как транзита, так и трудовой миграции", - сказал Рейнсалу.