Минюст: судебная информация будет открытой, скачивать личные данные будет нельзя

"Все содержащиеся в инфосистеме судов публичные данные останутся публично доступными, и с ними по-прежнему можно будет ознакомиться в Riigi Teataja. В Riigi Teataja можно найти вступившие в силу решения суда вместе со всеми содержащимися в них персональными данными, которые по закону являются публично доступными и которые суд не исключил из решения. В соответствии с постановлением, только персональные данные нельзя будет использовать в качестве открытых, то есть их нельзя будет массово копировать и скачивать», - сказал вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп.

Министерство юстиции примет меры, чтобы честные базы данных могли использовать содержащую персональные данные судебную информацию для рабочего анализа без необходимости массового скачивания персональных данных. Вместе с Министерством экономики и коммуникаций поставлена цель и ищется возможность сделать решения судов доступными всем в качестве открытых данных без персональных данных.

«Изменения вносятся для защиты неприкосновенности частной жизни лиц. В Министерство юстиции часто обращаются люди, права которых ограничивались в частной жизни из-за доступных благодаря решениям суда данных», - сказал Пеэп.

Постановление министра вносит правовую ясность в вопрос, который раньше решался в соответствии с законами. Использование содержащихся в решениях суда персональных данных в качестве открытых данных ограничивают закон о публичной информации закон о пенитенциарном регистре и общее постановление о защите персональных данных ЕС.

Лица, использующие в коммерческих или некоммерческих целях публично доступные в инфосистеме судов персональные данные, должны гарантировать целесообразную обработку происходящих из Riigi Teataja и пенитенциарного регистра персональных данных, соответствующую требованиям общего постановления о защите персональных данных, а также гарантировать проистекающую из общего постановления о защите персональных данных правовую основу обработки данных физических лиц.