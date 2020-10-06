Вт, 6.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Мужчина пришел в полицию и за считанные секунды из нуждающегося в помощи стал преступником

Мужчина пришел в полицию и за считанные секунды из нуждающегося в помощи стал преступником

Полиция.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Лыунаская префектура на своей странице в Facebook поделилась историей, как человек, который, казалось, нуждался в помощи, за считанные секунды, проведенные в арестном доме, стал преступником.

На выходных в Тартуский арестный дом зашел пьяный человек, который начал жаловаться на свою тяжелую судьбу одному из стражей порядка. «Мужчина лет сорока долго и упорно рассказывал, как дал другу попользоваться мобильным телефоном и как этот друг теперь не хочет его возвращать. В конце длительной беседы мужчина пришел к убеждению, что полицейская помощь ему все-таки не нужна и они с другом сами договорятся насчет телефона», - пишет Лыунаская префектура.

Человек пошел к выходу, а полицейский решил проследить за его дальнейшими передвижениями.

Чутье сотрудника полиции не подвело: человек, от которого разило алкоголем, прямо перед арестным домом сел за руль автомобиля и попытался уехать. Полицейский позвал на помощь ближайший патруль и водитель был задержан.

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