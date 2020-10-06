Мужчина пришел в полицию и за считанные секунды из нуждающегося в помощи стал преступником

На выходных в Тартуский арестный дом зашел пьяный человек, который начал жаловаться на свою тяжелую судьбу одному из стражей порядка. «Мужчина лет сорока долго и упорно рассказывал, как дал другу попользоваться мобильным телефоном и как этот друг теперь не хочет его возвращать. В конце длительной беседы мужчина пришел к убеждению, что полицейская помощь ему все-таки не нужна и они с другом сами договорятся насчет телефона», - пишет Лыунаская префектура.