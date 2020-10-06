ЕС купил для Белоруссии дроны на миллион евро и пожалел

Литовская полиция 16 сентября передала дроны Белорусскому государственному комитету судебной экспертизы, в то самое время, как полиция начала жестко подавлять демонстрантов и тысячи людей были задержаны, избиты и измучены.

Внешняя служба ЕС заплатила за купленные для Белоруссии в рамках руководимого Латвией и Литвой соседского проекта дроны 850 000 евро.

Сотрудничество в сфере безопасности вступило в противоречие с поддержкой ЕС демократического движения Белоруссии.

Оппозиционные активисты опасаются, что дроны начнут использовать против них: для установления личности протестующих, что влечет за собой аресты.

Они будут летать «не только в столице, но в Минской, Витебской и Гродненском районах», указано на сайте Комитета судебной экспертизы.

Каждый дрон снабжен фото- и видеоаппаратурой, которая позволяет получить качественную картинку, значительно помогая в расследовании уголовных дел, добавил комитет.

По словам представителей Литвы, дроны передали Белоруссии по договору. Но с 9 августа, когда вспыхнул протест, Вильнюс остановил все платежи, связанные с совместным белорусско-евросоюзовским сотрудничеством.

Как заверили во внешней службе ЕС, дроны пока не используются: «Согласно информации, полученной от литовских руководителей программы, легкие дроны были переданы, но они пока не приняты в использование». Утверждается, что против протестующих их в любом случае использовать нельзя.

«Из-за технических параметров эти дроны нельзя использовать для установления личностей, поскольку они предназначены для изучения места происшествия». Согласно договору власти Белоруссии должны использовать их для указанных в проекте целей, то есть в случае катастроф, природных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с окружающей средой.

По словам представителей Латвии, Литвы и Белоруссии, возможны и другие применения.

Дроны можно использовать для охраны границы, они могут помочь при несчастных случаях и катастрофах, сказал один латвийский дипломат.

По словам литовских дипломатов, дроны можно использовать для мониторинга приграничных зон, а также для судебной экспертизы при уголовном расследовании.

Они должны помочь при расследовании вызванных человеком или природных катастроф, в случае ДТП и при поиске заблудившегося в лесу человека, сказал представитель Комитета судебной экспертизы Белоруссии.

«Конечно, эти аппараты можно использовать только в предусмотренных случаях», - подчеркнул латвийский дипломат.

«Мы надеемся, что дроны будут использовать целевым образом», - сказал литовский дипломат.

«Европейская комиссия будет внимательно следить за выполнением программы и проекта», - пообещали во внешней службе ЕС.

Желающих остаться неопознанными белорусских активистов слова представителей ЕС не утешили: «Кто может воспрепятствовать использованию этих дронов для разгона протестов? Извинения о том, что это не полицейские дроны, а судебной экспертизы, вызывают сожаление… У них там (в ЕС) вообще нет понимания и сострадания?»