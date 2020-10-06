Eesti Energia создает в Ида-Вирумаа новое предприятие

Новое предприятие сосредоточится на повышении чистоты и эффективности производства энергии и станет центром экономики замкнутого цикла, передала BNS пресс-служба концерна Eesti Energia.

«Объединение шахты «Эстония» и карьера «Нарва» с нашим производством электроэнергии и жидких топлив в одно предприятие – Enefit Power – создаст больше гибкости в общей цепочке ценности, повысит конкурентоспособность и обеспечит целостный взгляд на развитие крупной энергетики», – сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

«У нас есть четкая цель сократить емкость CO2 сферы производства энергии. Помимо развития возобновляемой энергии, мы сосредоточимся в находящемся под нашим управлением производстве на увеличении дополнительной ценности производства жидких топлив и электроэнергии, а также на использовании альтернативных топлив, включая древесные отходы. Благодаря сокращению использования сланца наши выбросы углерода за последние два года сократились почти в три раза», – добавил Пайо.

Цель создаваемого предприятия – стать локомотивом эстонской экономики замкнутого цикла и использовать при производстве жидких топлив альтернативные виды топлива: старые шины и, возможно, пластиковые отходы, тем самым решая экологические проблемы. Возникающий в шахтах известняк, или пустая порода, имеет хороший потенциал для использования в качестве наполнителя для фундаментов крупных инфраструктурных объектов, сланцевая зола подтверждает свою ценность в качестве сырья в других отраслях промышленности.

«Помимо прочего, слияние предприятий обеспечивает устойчивое развитие и целостную ответственность, а работники также более четко осознают свою роль в цепочке ценности и видят, что их работа дает конкретный коммерческий результат», – пояснил Пайо.

Он добавил, что новое название предприятия, Enefit Power, имеет позитивный заряд и означает мощность, имеющуюся в этой сфере и в людях. «Шахтеры и энергетики – это именно те люди, которые обладают силой и чей труд создает ценность. Мы делаем все для того, чтобы создавать для людей самые лучшие, чистые и эффективные энергетические решения».