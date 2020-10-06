Замораживание зарплат учителей может привести к забастовке

Вольтри отметил в пресс-релизе, что на переговорах по зарплатам учителей между правительством, Эстонским союзом городов и волостей и EHL выяснилось, что в 2021 году зарплату учителям не поднимут. «Ситуацию только ухудшает стратегия госбюджета на период 2021-2024, в которой крайне четко говорится, что в течение последующих четырех лет зарплата учителей не будет подниматься», - сказал он.

Если правительство отмечает, что рост зарплат учителей был одним из самых быстрых в процентном отношении по сравнению с другими странами ОЭСР, то Вольтри называет успех иллюзорным.

«Наша стартовая позиция была просто очень низкой по сравнению с зарплатами учителей в других странах. Если к очень низкой зарплате прибавить большой процент роста зарплаты, это еще не означает, что достигнута хорошая или конкурентоспособная зарплата», - пояснил он.

Согласно результатам исследования Education at a Glance 2020, затраты эстонского государства на образование выросли меньше затрат правительственного сектора в целом, отмечает EHL. Поэтому процент затрат Эстонии на образования по отношению к ВВП существенно ниже среднего европейского показателя.

«Эстонцы считают себя образованным народом, а правящие партии говорят об образовании как приоритете. Но последние переговоры по зарплатам сформировали ситуацию, в которой средняя зарплата учителей по сравнению со средней зарплатой других специалистов с высшим образованием падает, а не растет», - сказал Вольтри.

По сообщению правительства и Министерства образования и науки, средняя зарплата учителя составляет 108 процентов средней зарплаты. EHL указывает на то, что средняя зарплата специалистов с высшим образованием почти на 20 процентов выше средней зарплаты в стране.

«По итогам переговоров по зарплатам эстонские учителя в следующем году будут получать в среднем на 10 процентов меньше зарплаты, чем другие работники с тем же образованием в Эстонии, а минимальная зарплата будет на четверть ниже средней зарплаты работников с высшим образованием», - сказал Вольтри.

«Если правительство решит заморозить зарплаты учителей на следующие четыре года, нужно будет обязательно хотя бы с помощью забастовки защитить отличное эстонское образование и учителей, являющихся гарантией успеха эстонского государства», - сказал глава EHL.