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Заммэра Москвы заявил, что вводить пропуска в столице пока не планируется, большинство россиян считают введенные властями меры достаточными, но каждый третий ими недоволен.

Россияне разделились примерно поровну на тех, кто видит введенные властями против коронавируса меры как недостаточные и тех, кто считает их избыточными. Тем временем число выявленных за сутки случаев заболевания вплотную приблизилось к майскому рекорду. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Заболевших - более 11 тысяч

За последние сутки в России подтверждено 11 615 новых случаев заболевания коронавирусом. Уже третий день оперативный штаб сообщает о более чем 10 тысячах новых заболевших, их количество растет.

Выздоровели за сутки 6 252 человек, 188 человек умерло. Всего с начала эпидемии в России скончались от новой инфекции 21 663 человека.

график BBC

Число выявленных случаев коронавируса в стране третий день подряд превышает 10 тысяч. Более того, оно приблизилось к рекордному, которое было выяылено 11 мая и составило 11 656.

Мэрия Москвы ужесточает антивирусные меры

На фоне бурного роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер. Пока они касаются в первую очередь школьников и пожилых людей.

На время школьных каникул с 9 октября перестанут работать школьные транспортные карты, а с 9 по 28 октября приостанавливается бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, продажа всех билетов в подведомственные правительству Москвы учреждения культуры переводится в электронный вид. Также усиливается контроль властей над процессом перевода трети сотрудников компаний на удаленку - теперь все предприятия и организации должны ежедневно отчитываться об этом перед московским правительством.

Ранее во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала людей из группы риска оставаться дома, а всех горожан соблюдать правила безопасности, отметив, что показатели числа заболевших в столице фактически "вышли к пиковым значениям середины весны".

Вводить пропуска пока не планируется - заммэра Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что вводить пропускной режим в Москве не планируется, так как в этом нет необходимости. О том, что в мэрии прорабатывают в том числе такой вариант развития событий, писали "Ведомости" в понедельник, 5 октября.

"Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", - сказал Ефимов.

"Ведомости" называли вариант с возвращением к пропускам "самым жестким" среди рассматриваемых в мэрии на настоящий момент. По словам одного из источников издания, если прирост заболеваемости не уменьшится, "стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель".

Большинство россиян считает меры против коронавируса достаточными, но много и недовольных - Superjob

Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что действия властей для сохранения здоровья населения во время пандемии недостаточны, следует из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, которые публикует "Интерфакс". Среди россиян в возрасте 45 лет и старше так считают 40% респондентов.

"Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены и вирус продолжает распространяться", считают те, кто уверен в недостаточности принимаемых мер, отмечают в Superjob.ru.

При этом достаточными и даже избыточными меры властей против распространения коронавируса считают 43% россиян, в возрастной категории 25-34 лет эта доля составляет 46%.