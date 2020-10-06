Плановое лечение в Ида-Таллиннской больнице восстановлено

Сегодня начали плановую работу центр сердечных заболеваний и эндокринологии, в остальных связанных со вспышкой отделениях плановая работа началась ранее. «Работники, заболевшие из-за вспышки, протестированы и признаны здоровыми, препятствий для того, чтобы продолжить плановую и амбулаторную работу, нет», - отметила врач инфекционного контроля Айно Рыым.

Чтобы предотвратить новые вспышки заболевания, в дальнейшем пациентов, поступающих на лечение в больницу, будут тестировать. Пациентам платного дневного и стационарного лечения тест на коронавирус будет проводиться за 48 часов до поступления в больницу. Для этого работники больницы будут заранее связываться с пациентом и бронировать для него время теста.

Будут акцептироваться и тесты, сделанные в других учреждениях, если они задокументированы и сделаны не ранее чем за 48 часов до поступления на плановое лечение. Более ранние результаты тестов акцептироваться не будут.