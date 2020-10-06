Картина дня: Деревня надежды, судьба чартерных рейсов и задержание предполагаемых шпионов

Диагноз COVID-19 поставлен 42 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2204 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 42 дали положительный результат. Читать далее...

ФСБ: военный и его брат задержаны в России по подозрению в передаче Эстонии гостайны

ФСБ задержало российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене. Читать далее...

«Достал на уроке амфетамин и на глазах у всех сделал дорожку»

Прибыв в Деревню надежды (Lootuse Küla), первым делом я увидела по обеим сторонам дороги людей, с остервенением собирающих клюкву. Тут живут зависимые от алкоголя и наркотиков, которые поняли, что своими силами от зависимости им не избавиться. Проработавшая 17 лет деревня уже протянула руку помощи почти 700 людям. Среди них Артур и Юри, которые согласились рассказать свои истории Postimees. Читать далее...

Вопрос жизни и смерти: турфирмы ждут от правительства послаблений на чартеры

Сегодня правительство обсудят, следует ли ослабить ограничения на чартерные рейсы в третьи страны. Для туристических компаний, которым на прошлой неделе пришлось отменить несколько чартерных рейсов из-за ограничений на поездки, послабления - это вопрос жизни и смерти. Читать далее...

«Учитель года»: для меня это значит, что русская школа может отличиться и в положительном смысле

Она подходит к своей работе творчески и с энтузиазмом, внедряя новейшие технологии в классическое образование c целью сделать учебу в школе более живой и современной. Читать далее...

Инцидент в магазине: вместо дезинфицирующего средства налили средство для прочистки труб?

Жительница Тарту Кайре Тсяро опубликовала на своей странице в Facebook пост о неприятном опыте с дезинфекцией рук в одном из продуктовых магазинов. Ее пост быстро привлек к себе большое внимание. Читать далее...

Сотрудник полиции попалась на краже: на преступление ее толкнула болезнь

В начале августа в СМИ прогремела новость о том, как следователь эстонской полиции, не раз выслеживавшая преступников, сама оказалась серийным преступником, однако полиция в ее действиях состава преступления не увидела. Читать далее...

Последняя жительница дома живет в кошмарных условиях, но продать квартиру отказывается

Валентина осталась последним жильцом в многоквартирном доме, и, по ее словам, новый хозяин, владелец всех остальных квартир, просто хочет ее отсюда выжить. Читать далее...

Вечеринка чуть не закончилась трагедией: подростка нашли в канаве без сознания

Покинувшего вечеринку пьяного подростка почти час искали полицейские, его друзья и близкие, пока не нашли спящим в канаве. Он был жив, но без сознания и не реагировал на попытки его разбудить. Читать далее...

Латвия стала лидером Европы по темпам распространения Covid-19

За две недели Латвия из страны с самым низким уровнем заражения коронавирусом превратилась в государство, где Covid-19 распространяется быстрее всего в Европе. Читать далее...