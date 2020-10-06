Картина дня: задержание предполагаемых шпионов, Деревня надежды и судьба чартерных рейсов

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 октября.
ФСБ: военный и его брат задержаны в России по подозрению в передаче Эстонии гостайны
ФСБ задержало российского военнослужащего и его брата в Смоленске и Пскове по подозрению в передаче секретных данных эстонским спецслужбам, возбуждено дело по статье о госизмене. Читать далее...
«Достал на уроке амфетамин и на глазах у всех сделал дорожку»
Прибыв в Деревню надежды (Lootuse Küla), первым делом я увидела по обеим сторонам дороги людей, с остервенением собирающих клюкву. Тут живут зависимые от алкоголя и наркотиков, которые поняли, что своими силами от зависимости им не избавиться. Проработавшая 17 лет деревня уже протянула руку помощи почти 700 людям. Среди них Артур и Юри, которые согласились рассказать свои истории Postimees. Читать далее...
Вопрос жизни и смерти: турфирмы ждут от правительства послаблений на чартеры
Сегодня правительство обсудят, следует ли ослабить ограничения на чартерные рейсы в третьи страны. Для туристических компаний, которым на прошлой неделе пришлось отменить несколько чартерных рейсов из-за ограничений на поездки, послабления - это вопрос жизни и смерти. Читать далее...
Диагноз COVID-19 поставлен 42 жителям Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2204 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 42 дали положительный результат. Читать далее...
«Учитель года»: для меня это значит, что русская школа может отличиться и в положительном смысле
Она подходит к своей работе творчески и с энтузиазмом, внедряя новейшие технологии в классическое образование c целью сделать учебу в школе более живой и современной. Читать далее...
Инцидент в магазине: вместо дезинфицирующего средства налили средство для прочистки труб?
Жительница Тарту Кайре Тсяро опубликовала на своей странице в Facebook пост о неприятном опыте с дезинфекцией рук в одном из продуктовых магазинов. Ее пост быстро привлек к себе большое внимание. Читать далее...
Сотрудник полиции попалась на краже: на преступление ее толкнула болезнь
В начале августа в СМИ прогремела новость о том, как следователь эстонской полиции, не раз выслеживавшая преступников, сама оказалась серийным преступником, однако полиция в ее действиях состава преступления не увидела. Читать далее...
Последняя жительница дома живет в кошмарных условиях, но продать квартиру отказывается
Валентина осталась последним жильцом в многоквартирном доме, и, по ее словам, новый хозяин, владелец всех остальных квартир, просто хочет ее отсюда выжить. Читать далее...
Вечеринка чуть не закончилась трагедией: подростка нашли в канаве без сознания
Покинувшего вечеринку пьяного подростка почти час искали полицейские, его друзья и близкие, пока не нашли спящим в канаве. Он был жив, но без сознания и не реагировал на попытки его разбудить. Читать далее...
Латвия стала лидером Европы по темпам распространения Covid-19
За две недели Латвия из страны с самым низким уровнем заражения коронавирусом превратилась в государство, где Covid-19 распространяется быстрее всего в Европе. Читать далее...
"Cитуация стремительно ухудшается": Финляндия готовит пакет экстренных мер для борьбы с эпидемией коронавируса
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляет, что министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит для правительства масштабный пакет мер для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Читать далее...
Туристических ваучеров не будет
Министр экономики Таави Аас подтвердил ERR, что идея помощи туристическому сектору через введение ваучеров выпала из повестки дня, такой меры не будет. Читать далее...
Covidpass: c 12 октября приезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты
Во вторник правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19. Читать далее...
Власти Кохтла-Ярве готовы платить за идеи по управлению городской инфраструктурой
Городское управление Кохтла-Ярве и таллиннский научный парк Tehnopol подписали в понедельник договор о создании совместного фонда для финансирования проектов “умного города”. Жюри Кохтла-Ярвеского инновационного фонда будет отбирать технические идеи, которые помогут осовременить управление городской инфраструктурой - от освещения до пешеходных переходов. Мэр Людмила Янченко рассказала, что город внес в фонд небольшую сумму, но надеется, что к фонду присоединятся и другие города уезда. Читать далее...
Владельцы баров при помощи хитрых схем обходят запрет на продажу алкоголя. Власти недовольны
Ограничение на продажу алкоголя в ночное время привело к ситуации, когда ночные заведения начали разрешать посетителям приносить свои напитки, взимая с них при этом так называемый налог на бутылку. Так поступает и депутат горсобрания Раквере Магнус Лехесоо, деятельностью которого недоволен мэр города. Читать далее...
Братьев-близнецов обвиняют в убийстве и халатности
Лыунаская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого одного из братьев-близнецов обвиняют в убийстве, а второго - в небрежном хранении оружия. Прокуратура обвиняет в убийстве 53-летнего Тео Варблане, а в небрежном хранении оружия, его брата Рихо Варблане. Читать далее...
Целая параллель школы Виймси отправлена на домашнее обучение
Восьмые классы школы Виймси c сегодняшнего дня, 6 октября, на две последующие недели переведены на дистанционное обучение, потому что у одного из восьмиклассников в семье был диагностирован коронавирус, и у самого ученика появились признаки болезни. Читать далее...
Канцлер юстиции советует турфирмам оспорить в суде приказ министра экономики
Канцлер юстиции Юлле Мадизе рекомендует Союзу туристических фирм Эстонии обратиться в административный суд для проверки законности распоряжения министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса от 1 октября. По словам Мадизе, из приказа не ясно, как и на каких условиях он был подготовлен. Мадизе также считает, что министерство должно было заслушать все стороны. Читать далее...
Зажатые между автомобилем и школьным автобусом девочки серьезно пострадали
Две девочки из Вырумаа, спешившие на школьный автобус, получили травмы во вторник днем, когда BMW, который неожиданно дал задний ход, зажал их между автомобилем и автобусом. Одна из пострадавших была доставлена в Клинику Тартуского университета, другая - в больницу в Южной Эстонии. Читать далее...
ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Об этом организация сообщила во вторник, 6 октября. Читать далее...
МВФ улучшает экономические прогнозы
Мировая экономика, испытавшая сильное негативное воздействие от пандемии COVID-19, в этом году сократится не настолько существенно, как прогнозировалось в июне, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Читать далее...