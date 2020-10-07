«Не хочу портить свою оценку»: в погоне за бонусами гимназисты ходят на уроки больными

По его словам, все дело в действующей в гимназии нестандартной системе оценивания, где максимум — это десять баллов и оценка складывается из нескольких критериев, одним из которых является бонус за отсутствие пропусков. То есть, если ученик ходит на все занятия, его балл автоматически становится выше. «В то же время достаточно пропустить два дня учебы, чтобы потерять бонус по многим предметам», - жалуется гимназист.

Ученица 10-го класса согласна, что эта система оценивания вынуждает старшеклассников приходить больными, что недопустимо, особенно в разгар пандемии коронавируса, когда учебные заведения Эстонии и так балансируют на грани стандартного и дистанционного обучения. «Постоянно такое вижу. Многие приходят в школу с симптомами заболевания, и каждый день администрация отправляет по несколько человек домой из-за того, что они кашляют, хотя это далеко не все», - утверждает она.

Она подтвердила Rus.Postimees, что в основной школе лицея действует стандартная пятибалльная система оценивания, а в гимназии — десятибалльная, которая, на ее взгляд, максимально точно отражает структуру оценивания §17 государственной программы обучения в гимназии :

(1) Результаты оценивания знаний и навыков по предметам могут быть выражены в числах по пятибалльной системе или в соответствующих школьной системе оценивания числах.

(3) В пятибалльной системе при составлении и оценивании письменных заданий исходят из принципа (если речь идет не о зачете или учитель не указал иное), что оценка 5 ставится, если ученик набрал 90-100% от максимально возможного количества баллов, 4 - 75-98%, 3 – 50-74%, 2 – 20-49% и 1 — 0-19%.

«Также наша десятибалльная система абсолютно идентична по процентам оцениванию государственных экзаменов, что кажется очень логичным при подготовке учеников», - подчеркнула Светлана Янчис, процитировав некоторые пункты из Положения об оценивании Таллиннского Линнамяэского русского лицея.

Согласно положению, итоговая оценка за курс может выставляться на основании устного или письменного зачета по материалам курса, или же среднего арифметического всех зачетных оценок, число которых за один курс не более пяти, независимо от предмета

При этом при оценивании итоговых результатов обучения за основу принимается следующая десятибалльная шкала соответствия процентного результата выполненной работы требованиям программы обучения:

* оценка 5: результат 90 - 100% и соответственно 9,0 – 10,0 баллов

* оценка 4: результат 75 - 89% и 7,5 – 8,9 баллов

* оценка 3: результат 50 - 74% результата и 5,0 – 7,4 балла

* оценка 2: результат 20 - 49% и 2,0 – 4,9 баллов

* оценка 1: 0 - 19%

12. Если ученик пропустил не более четырех уроков за курс, то ему добавляется 0,5 балла к итоговому результату.

13. Участники городских и республиканских предметных олимпиад не выполняют зачетные работы, проводящиеся в этот день, они не обязаны их писать в другое время. Им ставится либо высший балл за эту работу, либо ничего не ставится; пропуски обозначается буквой «О» и не учитываются при общем подсчете пропусков за курс.

14. Текущие оценки выставляются в еКооl в виде буквенных соответствий: «5» - А, «4» - В, «3» - С, «2» - D, поэтому не идут в среднее арифметическое оценки за курс. Они служат источником формирующего оценивания по предмету.

15. В качестве мотивации прилежного ответственного отношения к учебе, учитель имеет право добавить 5% (0,5 балла) к итоговому баллу, если ученик показал хорошие промежуточные результаты. Условия добавления этих 5% учитель-предметник обязан огласить в начале каждого курса и прописать в журнале еКооl.