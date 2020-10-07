«Не хочу портить свою оценку»: в погоне за бонусами гимназисты ходят на уроки больными

«Я чувствую себя плохо, но хожу в школу, поскольку не хочу портить свою оценку. Понимаю, что это неправильно, но я не исключение — так делают и другие мои одноклассники», - рассказал пожелавший сохранить анонимность гимназист Таллиннского Линнамяэского русского лицея, который на протяжении нескольких дней посещал уроки с кашлем и небольшой температурой.
По его словам, все дело в действующей в гимназии нестандартной системе оценивания, где максимум — это десять баллов и оценка складывается из нескольких критериев, одним из которых является бонус за отсутствие пропусков. То есть, если ученик ходит на все занятия, его балл автоматически становится выше. «В то же время достаточно пропустить два дня учебы, чтобы потерять бонус по многим предметам», - жалуется гимназист.
Ученица 10-го класса согласна, что эта система оценивания вынуждает старшеклассников приходить больными, что недопустимо, особенно в разгар пандемии коронавируса, когда учебные заведения Эстонии и так балансируют на грани стандартного и дистанционного обучения. «Постоянно такое вижу. Многие приходят в школу с симптомами заболевания, и каждый день администрация отправляет по несколько человек домой из-за того, что они кашляют, хотя это далеко не все», - утверждает она.
Как выставляют оценки гимназистам?
Инициатором введения необычной системы оценивания является заместитель директора по развитию школы и учебной работе 10-12 классов Таллиннского Линнамяэского русского лицея Светлана Янчис.
Она подтвердила Rus.Postimees, что в основной школе лицея действует стандартная пятибалльная система оценивания, а в гимназии — десятибалльная, которая, на ее взгляд, максимально точно отражает структуру оценивания §17 государственной программы обучения в гимназии:
(1) Результаты оценивания знаний и навыков по предметам могут быть выражены в числах по пятибалльной системе или в соответствующих школьной системе оценивания числах.
(3) В пятибалльной системе при составлении и оценивании письменных заданий исходят из принципа (если речь идет не о зачете или учитель не указал иное), что оценка 5 ставится, если ученик набрал 90-100% от максимально возможного количества баллов, 4 - 75-98%, 3 – 50-74%, 2 – 20-49% и 1 — 0-19%.
«Также наша десятибалльная система абсолютно идентична по процентам оцениванию государственных экзаменов, что кажется очень логичным при подготовке учеников», - подчеркнула Светлана Янчис, процитировав некоторые пункты из Положения об оценивании Таллиннского Линнамяэского русского лицея.
Согласно положению, итоговая оценка за курс может выставляться на основании устного или письменного зачета по материалам курса, или же среднего арифметического всех зачетных оценок, число которых за один курс не более пяти, независимо от предмета
При этом при оценивании итоговых результатов обучения за основу принимается следующая десятибалльная шкала соответствия процентного результата выполненной работы требованиям программы обучения:
* оценка 5: результат 90 - 100% и соответственно 9,0 – 10,0 баллов
* оценка 4: результат 75 - 89% и 7,5 – 8,9 баллов
* оценка 3: результат 50 - 74% результата и 5,0 – 7,4 балла
* оценка 2: результат 20 - 49% и 2,0 – 4,9 баллов
* оценка 1: 0 - 19%
12. Если ученик пропустил не более четырех уроков за курс, то ему добавляется 0,5 балла к итоговому результату.
13. Участники городских и республиканских предметных олимпиад не выполняют зачетные работы, проводящиеся в этот день, они не обязаны их писать в другое время. Им ставится либо высший балл за эту работу, либо ничего не ставится; пропуски обозначается буквой «О» и не учитываются при общем подсчете пропусков за курс.
14. Текущие оценки выставляются в еКооl в виде буквенных соответствий: «5» - А, «4» - В, «3» - С, «2» - D, поэтому не идут в среднее арифметическое оценки за курс. Они служат источником формирующего оценивания по предмету.
15. В качестве мотивации прилежного ответственного отношения к учебе, учитель имеет право добавить 5% (0,5 балла) к итоговому баллу, если ученик показал хорошие промежуточные результаты. Условия добавления этих 5% учитель-предметник обязан огласить в начале каждого курса и прописать в журнале еКооl.
«Прошу обратить внимание, что эти 0,5 и 0,5 баллов добавляются к итоговому учебному результату, то есть речь вообще не может идти о каком-либо снижении оценки за пропуски, мы максимально используем стимулирующие факторы и давно отказались от наказывающих! - продолжила Светлана Янчис. - Добавление 0,5 балла за посещаемость является только приятным бонусом к полученным оценкам и зачастую у некоторых прилежных учеников оценка превышает возможные максимальные десять баллов, а некоторым очень помогает в изучении сложных предметов».
Она добавила, что учителя ставили эти бонусные 0,5 балла и весной в условиях дистанционного обучения, когда ученики вообще не ходили в школу.
Убрать нельзя, оставить!
Вчера состоялось заседание ученического представительства гимназии в составе 16 представителей всех 10-12 классов, в ходе которого была рассмотрена возможность убрать этот пункт на период эпидемии. По словам Светланы Янчис, единогласно было решение оставить этот бонус в системе оценивания, так как он может помочь некоторым ученикам повысить учебный результат в очень непростых условиях дистанционного обучения.
«У нас в гимназии учатся в основном думающие, взрослые ответственные люди. Мы максимально привлекаем их к разработке правил внутришкольного распорядка, совместно обсуждаем проблемы и предложения, поэтому, наверное, люди голосуют ногами и в 10-е классы ежегодно поступают ученики из десятка разных школ города», - отметила Светлана Янчис.
Для предотвращения распространения коронавируса в зданиях лицея, где на прошлой неделе был выявлен первый носитель COVID-19, созданы условия для соблюдения санитарно-гигиенических требований.
* На входе все ученики обрабатывают руки, установлены термокамеры.
* Учащиеся 8-9 классов переведены на дистанционное обучение по недельному графику.
* Исходя из погодных условий уроки физкультуры, географии, биологии проводятся на свежем воздухе.
* От учителей классному руководителю ежедневно с утра поступает информация о количестве присутствующих на занятиях учеников.
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