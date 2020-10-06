Вт, 6.10.2020
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"Cитуация стремительно ухудшается": Финляндия готовит пакет экстренных мер для борьбы с эпидемией коронавируса

Soome peaminister Sanna Marin.

ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляет, что министерство здравоохранения и социального обеспечения подготовит для правительства масштабный пакет мер для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, пишет портал новостей YLE.

Комплекс действий будет внесен на рассмотрение правительства, вероятно, уже на следующей неделе, сообщает в Твиттере Марин.

По словам премьер-министра, эпидемиологическая ситуация в стране стремительно ухудшается.

В понедельник вечером министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что в ближайшее время изменятся, по меньшей мере, ограничения на поездки.

В столичном регионе усилен масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Координационная группа по борьбе с коронаэпидемией рекомендует частным предприятиям обязать своих клиентов везде носить маски.

За последние сутки в Финляндии зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. Это - рекордное число заражений за один день. Предыдущий рекорд был установлен в апреле.

Общее число инфицированных COVID-19 с момента начала эпидемии теперь составляет 10929 человек.

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