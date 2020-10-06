"Cитуация стремительно ухудшается": Финляндия готовит пакет экстренных мер для борьбы с эпидемией коронавируса

Комплекс действий будет внесен на рассмотрение правительства, вероятно, уже на следующей неделе, сообщает в Твиттере Марин.

По словам премьер-министра, эпидемиологическая ситуация в стране стремительно ухудшается.

В понедельник вечером министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру заявила, что в ближайшее время изменятся, по меньшей мере, ограничения на поездки.

В столичном регионе усилен масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Координационная группа по борьбе с коронаэпидемией рекомендует частным предприятиям обязать своих клиентов везде носить маски.

За последние сутки в Финляндии зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. Это - рекордное число заражений за один день. Предыдущий рекорд был установлен в апреле.