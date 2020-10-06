Вт, 6.10.2020
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Виктор Васильев
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Кто спрятался в шкафу? ⟩ Деталь интерьера съемной квартиры может напугать нервного клиента

Korter Haaberstis.

ФОТО: KV.EE

В столичном районе Хааберсти сдается внаем очень красивая квартира. Однако в прекрасно отремонтированной и обставленной квартире есть одна мелочь, способная шокировать потенциальных квартирантов, пишет Kodustiil.

Квартира отремонтирована, ее интерьер выдержан в приятных светлых тонах. Нанимателю остается привезти чемодан с одеждой и зубную щетку - и жизнь на новом месте начинается! Однако есть одна маленькая деталь, которая может действительно напугать, когда вы увидите ее впервые, но позже она обязательно станет забавной темой для разговоров.

Дело в том, что на дверце стоящего в прихожей шкафа-купе, сделанной из матового стекла, изображена размытая фигура человека больше чем в натуральную величину. Открывающаяся картина похожа на сцену из фильма ужасов, но, к счастью, это всего лишь результат необычной идеи дизайнера.

Шкаф из фильма ужасов.

ФОТО: KV.EE

По словам хозяина квартиры, шкаф с тонированными стеклами был заказан для квартиры около 14 лет назад. По словам хозяина, он уже не помнит, как и по какой причине попал туда этот небанальный силуэт. Шкаф был заказан в фирме Kira, представительства которой в Эстонии больше нет. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатную квартиру площадью 59,5 м2 отдают внаем за 450 евро в месяц. Квартира находится на втором этаже построенного в 2006 году дома. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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