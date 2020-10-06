В Латвии пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт или высадят из него

Правила уже сейчас предусматривают, что детей в возрасте до 15 лет высадить из транспорта можно только для доставки в ближайший полицейский участок. Эта норма будет распространяться и на детей, не носящих маски в общественном транспорте.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости коронавирусом с 7 октября возобновляется требование закрывать рот и нос в общественном транспорте.

Во вторник, 6 октября, в 10:00 состоялось закрытое заседание Комиссии Рижской думы по гражданской обороне, посвященное эпидемиологической ситуации в городе, решениям Кабинета министров и мерам, которые необходимо принять в Риге.

Вел собрание председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ("За развитие/ "Прогрессивные"). В нем приняли участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Рижской городской полиции, Rīgas satiksme, департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, департамента благосостояния Рижской думы и других ответственных учреждений.

Встреча проходила удаленно в режиме онлайн. По окончании встречи состоялся пресс-брифинг, на котором председатель Рижской думы ответил на вопросы представителей СМИ.

Во время пресс-конференции Мартиньш Стакис призвал жителей тщательно следовать инструкциям Центра профилактики и контроля заболеваний, в том числе напомнил, что с завтрашнего дня, 7 октября, необходимо носить защитные маски в общественном транспорте.

Он добавил, что полиция сможет высадить пассажиров, не имеющих защитных масок для лица, из общественного транспорта. По словам Стакиса, полиция не сможет штрафовать таких пассажиров.

Использование масок в общественном транспорте будет контролировать Рижская полиция самоуправления.

Стакис подчеркнул, что в отличие от весны, когда в общественном транспорте также нужно было прикрывать рот нос, на этот раз вместо масок нельзя будет использовать платок или шаль, поскольку это было признано малоэффективным. Он повторно призвал жителей использовать маски для лица для ограничения распространения Covid-19.

Сегодня на заседании комиссии была проведена оценка запасов самоуправления - масок, дезинфицирующих средств и спецкомбинезонов. Стакис подчеркнул, что запасов достаточно, но в будущем, вероятно, потребуется государственная помощь для закупки масок, чтобы обеспечить ими людей, которые не могут себе позволить их покупку.

Мэр Риги сообщил, что самоуправление различными способами будет информировать людей о необходимости использования масок в общественном транспорте. Например, с сегодняшнего дня такая информация будет отображаться на информационных экранах общественного транспорта.

Информация будет помещена и на дверях общественного транспорта, а также на остановках.

Есть два исключения из требований обязательного ношения маски для лица

Учитывая, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок для лица и что существует меньший риск распространения Covid-19 среди детей, дети в возрасте до 13 лет могут не носить маски в транспорте.

Кроме того, если у пассажира есть очевидное нарушение двигательных функций или расстройство психического здоровья, в результате которого он не может или не умеет пользоваться маской для лица, ее использование не должно требоваться и человеку следует разрешить оставаться в транспортном средстве, поясняет Министерство здравоохранения.

Использование защитных масок для лица также обязательно и в школьных автобусах, которые приравниваются к общественному транспорту. Эта мера безопасности сейчас установлена ​​на один месяц - до 6 ноября. Это требование также действовало в начале лета, но носило рекомендательный характер, когда снизился уровень заболеваемости Covid-19.

Видео: Трансляция заседания Комиссии Рижской думы по гражданской обороне на латышском языке