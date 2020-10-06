Вт, 6.10.2020
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Виктор Васильев

Covidpass: c 12 октября приезжающие в Латвию будут заполнять электронные анкеты

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Во вторник правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19.

Министерство внутренних дел (МВД) уже ранее получило согласие правительства на выделение финансирования для этой системы, и предусмотрено, что она начнет действовать с 12 октября, передает Русский TVNET.

Как подчеркнула руководитель информационного центра МВД Лига Лапиня, цель системы - не наказания. Совместно с Госканцелярией ведется работа над тем, чтобы распространить в обществе информацию о необходимости регистрироваться в этой системе.

Для введения системы потребуются поправки в нескольких нормативных актах.

Перед прибытием в Латвию люди должны будут подтвердить, что, находясь в Латвии, обязуются соблюдать установленные меры эпидемиологической безопасности. Анкета должна быть заполнена на сайте www.covidpass.lv не ранее чем за двое суток до приезда в Латвию. Лицо, заполнившее анкету, получит QR-код.

В анкете нужно будет указать персональные данные, контактный телефон, дату и время прибытия в Латвию, цель визита (работа, транзит), государства, где человек побывал за последние 14 дней. Проверять, заполнил ли прибывающий в Латвию анкету, по предъявленному им подтверждению или QR-коду, будет перевозчик. Если такая анкета не заполнена, перевозчик имеет право отказать в посадке в транспортное средство или предложит заполнить анкету немедленно.

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