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Виктор Васильев

Туристических ваучеров не будет

16.03.2020, коронавирус, квартал Ротерманна.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министр экономики Таави Аас подтвердил ERR, что идея помощи туристическому сектору через введение ваучеров выпала из повестки дня, такой меры не будет, пишет Postimees.

«Темы туристических ваучеров сейчас в повестке дня нет, дополнительно ее не обсуждали. По состоянию на сегодня можно сказать, что она не является актуальной», - сказал Аас.

Месяц назад министр финансов Мартин Хельме упомянул, что для поддержки туристического сектора в Эстонии можно было бы запустить в оборот ваучеры, при помощи которых люди могли бы расплачиваться в учреждениях питания и размещения в стране.

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