Туристических ваучеров не будет

«Темы туристических ваучеров сейчас в повестке дня нет, дополнительно ее не обсуждали. По состоянию на сегодня можно сказать, что она не является актуальной», - сказал Аас.

Месяц назад министр финансов Мартин Хельме упомянул, что для поддержки туристического сектора в Эстонии можно было бы запустить в оборот ваучеры, при помощи которых люди могли бы расплачиваться в учреждениях питания и размещения в стране.