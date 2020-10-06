Итоги рейда на дорогах Эстонии встревожили блюстителей порядка

Десятки полицейских из других уездов, собравшиеся в Вильянди в субботу, вечером проверили более тысячи водителей и обнаружили тревожное количество водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пишет Sakala.
В ходе полицейской операции в субботу в Вильяндимаа было проверено 1184 водителя. Были обнаружены трое водителей с подозрением на наркотическое опьянение и доставлены в больницу для более тщательного обследования. Дважды обнаружилось подозрительное вещество, которое отправили на экспертизу. Кроме того, были обнаружены два употребивших алкоголь водителя, три автомобиля, которые не прошли осмотр, два водителя с просроченными правами и одно незарегистрированное транспортное средство. Одна остановленная машина отправлена на повторный осмотр.
Столько полицейских, сколько в минувшие выходные, в Вильяндимаа не видели уже довольно давно. В последний раз блюстители порядка префектуры собирались в Вильяндимаа в июне, тогда задержали шестерых водителей в состоянии наркотического опьянения.
Таким же образом крупные операции проводятся по очереди во всех уездах Южной Эстонии.
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