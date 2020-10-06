Итоги рейда на дорогах Эстонии встревожили блюстителей порядка

В ходе полицейской операции в субботу в Вильяндимаа было проверено 1184 водителя. Были обнаружены трое водителей с подозрением на наркотическое опьянение и доставлены в больницу для более тщательного обследования. Дважды обнаружилось подозрительное вещество, которое отправили на экспертизу. Кроме того, были обнаружены два употребивших алкоголь водителя, три автомобиля, которые не прошли осмотр, два водителя с просроченными правами и одно незарегистрированное транспортное средство. Одна остановленная машина отправлена ​​на повторный осмотр.