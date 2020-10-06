Вт, 6.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Владельцы баров при помощи хитрых схем обходят запрет на продажу алкоголя. Власти недовольны

Владельцы баров при помощи хитрых схем обходят запрет на продажу алкоголя. Власти недовольны

MLounge, Beebilõust, Rannamaja tüdrukud, pidu

ФОТО: Martin Lätt

Ограничение на продажу алкоголя в ночное время привело к ситуации, когда ночные заведения начали разрешать посетителям приносить свои напитки, взимая с них при этом так называемый налог на бутылку. Так поступает и депутат горсобрания Раквере Магнус Лехесоо, деятельностью которого недоволен мэр города, пишет Virumaa Teataja.

С момента введения ограничений на употребление алкоголя в ночное время стали поступать сообщения о различных трюках, призванных эти ограничения обойти. Так, посетители допускаются в заведение даже после полуночи. Гости могут принести с собой алкогольные напитки, при этом взимается налог на бутылку, либо посетителям продают билеты.

Старая правда гласит: закон, что дышло. Одним из тех, кто это хорошо усвоил, является Магнус Лехесоо, реформист и член горсобрания Раквере, а также владелец ночного клуба в Раквере.

По словам Лехесоо, вся деятельность в MLounge, названном в его честь, является законной. «Ограничение на продажу алкоголя нам понятно, его цель понятна, и мы, конечно, будем его соблюдать», - прокомментировал он.

По словам Лехесоо, нельзя забывать и о работниках клуба, доход которых во многом зависит от ночной жизни. «Закрытие всего, вероятно, было бы наиболее эффективным способом предотвратить распространение вируса, но нашим сотрудникам тоже нужно зарабатывать на хлеб, а нашей компании - покрывать свои постоянные расходы», - продолжил он.

Владелец клуба подчеркнул, что MLounge сделает все возможное, чтобы не допустить распространения вируса. «Помимо ограничения продажи алкоголя, мы предусмотрели и другие меры по ограничению распространения вируса. Служба безопасности постоянно следит за тем, чтобы посетители рассеивались, мы раздаем им защитные маски. Также предоставляются средства для дезинфекции, и новых посетителей в клуб не пускают, если достигается 50 процентов от максимальной заполняемости».

По словам мэра Трийн Варек, такое мухлевание для депутата городского собрания неприемлемо, и она призывает Лехесоо немедленно прекратить деятельность. «В ситуации, когда государство установило правила для предотвращения COVID-19, искажение закона совершенно предосудительно. Эти меры призваны предотвратить распространение вируса, и все мы знаем, что пьяные люди ведут себя иначе, чем трезвые», - сказала мэр.

Кроме того, Варек рассказала о принципе честной конкуренции, имея в виду другие компании, работающие в городе, которые соблюдают существующие ограничения. «Да, владелец бара нашел возможность зарабатывать и после полуночи, но я категорически не одобряю этого! Если разрешить людям заходить в лаунж со своими напитками за плату за бутылку, даже когда запрет на продажу алкоголя вступает в силу в 00.00, мы скоро закончим тем, что  развлекательные заведения закроются, потому что не соблюдают правила. Распространение вируса во многих случаях начиналось с небольших вечеринок. Я призываю людей вести себя разумно, не участвовать в этом, и я надеюсь вскоре поговорить с владельцем лаунжа, чтобы он остановил соответствующую деятельность».

Председатель горсобрания Раквере Михкель Юхками не считает Лехесоо мучеником и говорит, что это в первую очередь этический вопрос. «Вводя такие ограничения, правительство вряд ли предвидело, что владельцы баров начнут подобным образом обманывать», - сказал Юхками.

По словам председателя горсробрания, Лехесоо не сделал ничего плохого с юридической точки зрения, и многие другие учреждения действуют таким же образом. "Вряд ли идея впускать в бар со своей бутылкой принадлежала Лехесоо - он ее где-то подобрал. Старый добрый вопрос: если деятельность не запрещена, разрешена ли она».

По словам Юхками, в конце концов, следует полагаться на рассудительность людей и работу по оповещению. «Размахивать  топором бесполезно. Закрытие и запрещение всего не остановит распространение вируса, мы должны полагаться на здравый смысл, этику и мораль людей».

В минувшие выходные в Раквере ночной клуб Mjau также рекламировал в Facebook возможность приходить со своим алкоголем после полуночи. По данным Virumaa Teataja,  также со своей выпивкой пускали в раквереский стриптиз-клуб.

А вот менеджер бара Kära Kants Олег Князев заверил, что после полуночи клиентов не пустят со своим алкоголем. "На данный момент я не вижу никакого смысла в этой схеме. Мы разрешаем выпить последние бокалы пива после полуночи, а затем вежливо просим клиентов уйти".

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