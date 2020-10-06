Владельцы баров при помощи хитрых схем обходят запрет на продажу алкоголя. Власти недовольны

С момента введения ограничений на употребление алкоголя в ночное время стали поступать сообщения о различных трюках, призванных эти ограничения обойти. Так, посетители допускаются в заведение даже после полуночи. Гости могут принести с собой алкогольные напитки, при этом взимается налог на бутылку, либо посетителям продают билеты.

Старая правда гласит: закон, что дышло. Одним из тех, кто это хорошо усвоил, является Магнус Лехесоо, реформист и член горсобрания Раквере, а также владелец ночного клуба в Раквере.

По словам Лехесоо, вся деятельность в MLounge, названном в его честь, является законной. «Ограничение на продажу алкоголя нам понятно, его цель понятна, и мы, конечно, будем его соблюдать», - прокомментировал он.

По словам Лехесоо, нельзя забывать и о работниках клуба, доход которых во многом зависит от ночной жизни. «Закрытие всего, вероятно, было бы наиболее эффективным способом предотвратить распространение вируса, но нашим сотрудникам тоже нужно зарабатывать на хлеб, а нашей компании - покрывать свои постоянные расходы», - продолжил он.

Владелец клуба подчеркнул, что MLounge сделает все возможное, чтобы не допустить распространения вируса. «Помимо ограничения продажи алкоголя, мы предусмотрели и другие меры по ограничению распространения вируса. Служба безопасности постоянно следит за тем, чтобы посетители рассеивались, мы раздаем им защитные маски. Также предоставляются средства для дезинфекции, и новых посетителей в клуб не пускают, если достигается 50 процентов от максимальной заполняемости».

По словам мэра Трийн Варек, такое мухлевание для депутата городского собрания неприемлемо, и она призывает Лехесоо немедленно прекратить деятельность. «В ситуации, когда государство установило правила для предотвращения COVID-19, искажение закона совершенно предосудительно. Эти меры призваны предотвратить распространение вируса, и все мы знаем, что пьяные люди ведут себя иначе, чем трезвые», - сказала мэр.

Кроме того, Варек рассказала о принципе честной конкуренции, имея в виду другие компании, работающие в городе, которые соблюдают существующие ограничения. «Да, владелец бара нашел возможность зарабатывать и после полуночи, но я категорически не одобряю этого! Если разрешить людям заходить в лаунж со своими напитками за плату за бутылку, даже когда запрет на продажу алкоголя вступает в силу в 00.00, мы скоро закончим тем, что развлекательные заведения закроются, потому что не соблюдают правила. Распространение вируса во многих случаях начиналось с небольших вечеринок. Я призываю людей вести себя разумно, не участвовать в этом, и я надеюсь вскоре поговорить с владельцем лаунжа, чтобы он остановил соответствующую деятельность».

Председатель горсобрания Раквере Михкель Юхками не считает Лехесоо мучеником и говорит, что это в первую очередь этический вопрос. «Вводя такие ограничения, правительство вряд ли предвидело, что владельцы баров начнут подобным образом обманывать», - сказал Юхками.

По словам председателя горсробрания, Лехесоо не сделал ничего плохого с юридической точки зрения, и многие другие учреждения действуют таким же образом. "Вряд ли идея впускать в бар со своей бутылкой принадлежала Лехесоо - он ее где-то подобрал. Старый добрый вопрос: если деятельность не запрещена, разрешена ли она».

По словам Юхками, в конце концов, следует полагаться на рассудительность людей и работу по оповещению. «Размахивать топором бесполезно. Закрытие и запрещение всего не остановит распространение вируса, мы должны полагаться на здравый смысл, этику и мораль людей».

В минувшие выходные в Раквере ночной клуб Mjau также рекламировал в Facebook возможность приходить со своим алкоголем после полуночи. По данным Virumaa Teataja, также со своей выпивкой пускали в раквереский стриптиз-клуб.